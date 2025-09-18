«Προσευχόμαστε να έρθει η βίζα πριν τον θάνατο» - Το άγνωστο μέλλον των βαριά τραυματισμένων παιδιών της Γάζας

Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Αίγυπτο χωρίς να ξέρουν τι ξημερώνει για αυτά την επόμενη ημέρα.

Η Μαριάμ, ο Νάσερ και ο Άχμεντ απομακρύνθηκαν από τη ζώνη του πολέμου στη Γάζα, αλλά έχουν εγκλωβιστεί σε ένα αιγυπτιακό νοσοκομείο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά τραύματά τους, μετά την αιφνίδια απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ για την είσοδο Παλαιστινίων στις ΗΠΑ.

Η Μαριάμ κοιμόταν όταν ένας ισραηλινός πύραυλος έπληξε το σπίτι της στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, το πρωί της 1ης Μαρτίου. Η τρομοκρατημένη εννιάχρονη έτρεξε προς τους γονείς της όταν ένας δεύτερος πύραυλος έπληξε το σπίτι. «Την είδα να έρχεται προς το μέρος μου, αλλά ξαφνικά έγινε άλλη μια έκρηξη και εξαφανίστηκε μέσα στον καπνό», λέει η μητέρα της.

Καθώς οι γονείς έψαχναν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, βρήκαν τη Μαριάμ να κείτεται αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος. Το αριστερό της χέρι είχε κοπεί, θραύσματα από σφαίρες είχαν διαπεράσει το σώμα της και αιμορραγούσε από την κοιλιά.

Εκτός από την απώλεια του χεριού της, η έκρηξη προκάλεσε στη Μαριάμ σοβαρά τραύματα στην κοιλιά και τη λεκάνη, καθώς θραύσματα σφαίρας διαπέρασαν την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα και το έντερο της. «Η Μαριάμ χρειάζεται εξειδικευμένη παιδιατρική επανορθωτική χειρουργική επέμβαση», λέει ο Δρ Μοχάμεντ Ταχίρ, Βρετανός χειρουργός που περιθάλψε την Μαριάμ ενώ εργαζόταν εθελοντικά στο νοσοκομείο al-Aqsa στη Γάζα.

Φωτ. The Guardian

«Η ακρωτηριασμός του χεριού της είναι επίσης πολύ υψηλός και απαιτεί επιμήκυνση του άκρου και εξειδικευμένη πρόθεση. Χωρίς αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτήν να ζήσει μια φυσιολογική ζωή».

Η Μαριάμ είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα που έχουν τραυματιστεί και παραμορφωθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις τους τελευταίους 23 μήνες, οι οποίες έχουν επίσης σκοτώσει περισσότερους από 64.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Γάζα: Το βάρος της αβεβαιότητας έχει βαρύ ψυχικό κόστος

Οι επανειλημμένες στρατιωτικές επιθέσεις στα νοσοκομεία της Γάζας και ο αποκλεισμός βασικών αγαθών και προμηθειών από το Ισραήλ προς την περιοχή, έχουν αφήσει τον τομέα της υγείας κατεστραμμένο και τους γιατρούς χωρίς μέσα για να θεραπεύσουν τους άρρωστους, τους τραυματίες και τους πεινασμένους.

Από τον Οκτώβριο του 2023, 7.672 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 5.332 παιδιών, έχουν ιατρικά εκκενωθεί από τη Γάζα για επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό, αλλά η προσπάθεια οργάνωσης και έγκρισης μιας ιατρικής εκκένωσης είναι μια αργή, δύσκολη και πολύ ελεγχόμενη διαδικασία. Μέχρι στιγμής, πάνω από 700 ασθενείς – πολλοί από αυτούς παιδιά – έχουν πεθάνει περιμένοντας την άδεια από το Cogat, το ισραηλινό κυβερνητικό τμήμα που είναι υπεύθυνο για την έγκριση ιατρικών εκκενώσεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η Μαριάμ και η οικογένειά της δεν ήταν εξαίρεση. Αφού εξασφάλισαν την προσφορά χειρουργικής φροντίδας από μια εξειδικευμένη ομάδα στο Οχάιο, το μικρό κορίτσι περίμενε δύο μήνες για να λάβει άδεια από το Cogat να φύγει από τη Γάζα, και μέχρι τότε η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Τελικά, πήγε στην Αίγυπτο, αλλά εκεί έμεινε για μήνες περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων για τις ΗΠΑ.

Λίγες μέρες πριν από το ραντεβού της στην πρεσβεία στο Κάιρο για την έγκριση της βίζας της, οι ΗΠΑ ξαφνικά σταμάτησαν την έκδοση βίζας για Παλαιστίνιους – συμπεριλαμβανομένων παιδιών – που επρόκειτο να λάβουν θεραπεία σε αμερικανικά νοσοκομεία. Οι ΗΠΑ έχουν δεχτεί συνολικά μόλις 48 ασθενείς από τη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε στον Guardian ο ΠΟΥ.

Σε σύγκριση, 3.995 και 1.450 βαριά τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο και στα ΗΑΕ αντίστοιχα από τη Γάζα, ενώ Βρετανία έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 13 περιπτώσεις. Οι ιατρικές ΜΚΟ αναφέρουν ότι περίπου 20 βαριά τραυματισμένα παιδιά έχουν επηρεαστεί από την απαγόρευση αυτή και τώρα βρίσκονται παγιδευμένα σε χώρες διέλευσης, χωρίς να έχουν πού να πάνε και με τη θεραπεία που χρειάζονται για να σωθούν να βρίσκεται επικίνδυνα μακριά.

Γάζα: H απαγόρευση βίζας επιβάλλει έμμεση θανατική ποινή στους πιο αθώους θύματα αυτού του πολέμου

Λίγους θαλάμους πιο πέρα, και επίσης εγκλωβισμένος στην Αίγυπτο μετά την απαγόρευση έκδοσης βίζας από τις ΗΠΑ, βρίσκεται ο 18χρονος Νάσερ αλ-Νατζάρ, που δεν μπορεί πλέον να αντέξει να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη.



O Νατζάρ και η οικογένειά του έμεναν σε σχολείο στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, όταν αυτό έγινε στόχος ισραηλινού αεροπορικού βομβαρδισμού τον Ιανουάριο. Ο 18χρονος υπέστη καταστροφικούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και το σαγόνι, που τον άφησαν εντελώς παραμορφωμένο. «Κάποτε ήμουν περήφανος για την εμφάνισή μου, αλλά τώρα δεν αναγνωρίζω ούτε τον εαυτό μου», δηλώνει.



Ο νεαρός χρειάζεται εκτεταμένη αναγεννητική και αισθητική χειρουργική που δεν είναι διαθέσιμη στην Αίγυπτο και οι γιατροί προειδοποιούν ότι χωρίς τις εγχειρήσεις η κατάστασή του θα επιδεινωθεί. Έχει προσφερθεί θεραπεία στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Έλ Πάσο στο Τέξας, όπου ειδικοί γιατροί περιμένουν να τον χειρουργήσουν, αλλά πλέον δεν είναι σίγουρο αν ο Νατζάρ θα επιτραπεί ποτέ να φύγει.

Φωτ. The Guardian

Ο Αχμέτ Ντουέικ υποφέρει ήδη από έντονους, ξαφνικούς πόνους που εμφανίζονται απρόβλεπτα και τον αφήνουν να ουρλιάζει από τον πόνο. Όμως από τότε που έμαθε ότι το ιατρικό του ταξίδι στις ΗΠΑ μπορεί να μην πραγματοποιηθεί, το 10χρονο παιδί έχει αποσυρθεί και δεν ανταποκρίνεται συναισθηματικά.

Ο Αχμέτ επίσης κοιμόταν στο σπίτι του, όταν οι πύραυλοι έπληξαν το προσφυγικό καταυλισμό Νουσείρατ μέσα στη νύχτα. Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, υπέστη φρικτούς τραυματισμούς με θραύσματα να διαπερνούν όλο του το σώμα. Έχασε ένα χέρι, υπέστη απώλεια μαλακού ιστού στο δεξί του μηρό και σοβαρές βλάβες σε νεύρα και αγγεία.

Ο Αχμέτ χρειάζεται πολύπλοκη αναγεννητική χειρουργική και εφαρμογή προσθετικού μέλους που δεν είναι διαθέσιμα στην Αίγυπτο. Από την επίθεση, έχει αναπτύξει σοβαρό ψυχολογικό τραύμα και δεν μπορεί να κοιμηθεί, ξυπνά κάθε νύχτα κλαίγοντας και ουρλιάζοντας, κρατώντας τη μητέρα του από φόβο. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι αν η θεραπεία του Αχμέτ καθυστερήσει περαιτέρω, η κατάστασή του θα χειροτερέψει.

Ο δρ Μοσάμπ Νάσερ, διευθύνων σύμβουλος της FAJR Global, της ιατρικής οργάνωσης βοήθειας που κατάφερε να εκκενώσει τα παιδιά από τη Γάζα και ήταν έτοιμη να οργανώσει τη χειρουργική τους φροντίδα στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η απαγόρευση βίζας επιβάλλει «έμμεση θανατική ποινή στους πιο αθώους θύματα αυτού του πολέμου». «Μιλάμε για λίγα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρούς, απειλητικούς για τη ζωή τους τραυματισμούς», λέει. «Αυτές οι ιατρικές εκκενώσεις είναι σωτηρία γι’ αυτά τα παιδιά και καλούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να απορρίψει τέτοια διχαστική ρητορική και να επαναβεβαιώσει τον ρόλο της ως προσωρινό καταφύγιο για όσους το έχουν τόσο απελπισμένα ανάγκη.

Φωτ. The Guardian

Σε δήλωση προς τον Guardian, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι έχει παγώσει την έκδοση βίζας και θα πάρει τον χρόνο που χρειάζεται για να διενεργήσει πλήρη και διεξοδική ανασκόπηση, προσθέτοντας: «Υπάρχουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο με εξαιρετικά νοσοκομεία που θα έπρεπε να αναλάβουν την παροχή βοήθειας, όπως η Γαλλία, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, για να αναφέρω μερικές.

Προς το παρόν, ένα αιγυπτιακό νοσοκομείο έχει γίνει το σπίτι των παιδιών, όπου έχουν παγιδευτεί σε μια κατάσταση αναμονής από τότε που επιβλήθηκε η απαγόρευση βίζας, χωρίς ειδικούς γιατρούς και με περιορισμένη εξειδίκευση για τη θεραπεία των εκτεταμένων τραυματισμών τους από τον πόλεμο. Οι οικογένειες είναι περιορισμένες σε μικρά, καυτά και στριμωγμένα δωμάτια. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια.



«Νιώθουμε τόσο ανίσχυροι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε να εγκριθεί η βίζα του πριν να έρθει ο θάνατος», καταλήγουν.

Με πληροφορίες από Guardian