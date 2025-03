Προς απόρριψη η μήνυση Μπαλντόνι κατά των New York Times για την υπόθεση Λάιβλι

Προς απόρριψη οδηγείται η μήνυση του Τζάστιν Μπαλντόνι κατά των New York Times για την υπόθεση με τη Μπλέικ Λάιβλι.

Ο δικαστής της αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατά των New York Times, ανέφερε ότι η θέση της εφημερίδας είναι «ισχυρή» προς την απόρριψη της υπόθεσης.

Οι New York Times έτσι πλησιάζουν στην απόρριψη της μήνυσης με την οποία ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά 250 εκατομμύρια δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με το ρεπορτάζ της εφημερίδας για τις κατηγορίες της Blake Lively για σεξουαλική παρενόχληση και συκοφαντική εκστρατεία.

Σε διάταγμα που εκδόθηκε την Τρίτη και ελήφθη από το USA TODAY Τετάρτη, ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Λιούις Λίμαν, ενέκρινε την πρόταση των Times για αναστολή της αποκάλυψης - δηλαδή της συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των μερών της υπόθεσης - εν αναμονή της εξέτασης της πρότασης της εταιρείας να απορριφθεί ως κατηγορούμενος στην υπόθεση.

«Η πρόταση των NY Times παρουσιάζει "ουσιώδεις λόγους απόρριψης" και οι NY Times έχουν αποδείξει σθεναρά ότι η αίτησή τους για απόρριψη είναι πιθανό να πετύχει επί της ουσίας», έγραψε ο Λίμαν.

«Εκτιμούμε τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο αναγνωρίζει τις σημαντικές αξίες της Πρώτης Τροποποίησης που διακυβεύονται», δήλωσε η εκπρόσωπος των Times, Ντανιέλ Ρόουντς σε δήλωση στο Reuters. «Το δικαστήριο εμπόδισε τον κ. Τζάστιν Μπαλντόνι να επιβαρύνει τους Times με αιτήματα σε μια υπόθεση που δεν έπρεπε ποτέ να ασκηθεί».

Στην πρόταση απόρριψής τους την περασμένη εβδομάδα, οι Times ανέφεραν ότι απλώς συμμετείχαν στη συγκέντρωση ειδήσεων με τη δημοσίευση του άρθρου, προσθέτοντας ότι οι ενάγοντες δεν έδειξαν ότι το μέσο ενήργησε με δόλο. Η εφημερίδα είπε επίσης ότι η μόνη φερόμενη δυσφημιστική δήλωση στο άρθρο - ότι οι ενάγοντες ενορχήστρωσαν μια «εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης» ως αντίποινα για τη Λάιβλι που παραπονέθηκε για σεξουαλική παρενόχληση - ήταν παρατεθειμένη γνώμη.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Μπαλντόνι, η Wayfarer Studios - η οποία παρήγαγε την ταινία "It Ends with Us" - και οι παραγωγοί της εταιρείας και το προσωπικό δημοσίων σχέσεων μήνυσαν τους Times για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή ελαφριά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, απάτη υπόσχεσης και παραβίαση σιωπηρής σύμβασης.

Το ρεπορτάζ στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι το άρθρο της 21ης ​​Δεκεμβρίου 2024 με τίτλο «"Μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε": Μέσα σε μια μηχανή συκοφάντησης του Χόλιγουντ», το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τους ισχυρισμούς της Λάιβλι που περιέχονται σε μια νομική καταγγελία που κατατέθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια. Η Λάιβλι συνέχισε, μηνύοντας τον Μπαλντόνι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης την ίδια μέρα με την αγωγή του Μπαλντόνι. Έκτοτε, οι υποθέσεις συγκεντρώθηκαν σε μία περίπτωση στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ενώ η Λάιβλι ισχυρίζεται ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι - μαζί με τον CEO της Wayfarer Studios, Jamey Heath - επιδόθηκε σε ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του "It Ends with Us" καθώς και σε αντίποινα, ο σκηνοθέτης και ο συμπρωταγωνιστής της αρνήθηκαν όλους τους ισχυρισμούς της. Ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του κατηγόρησαν επίσης τη Λάιβλι ότι ξεκίνησε τη δική της «εκστρατεία συκοφαντίας» εναντίον του.



Με πληροφορίες από USA Today