Προκλητικό tweet με τη Γροιλανδία στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας προκαλεί αντιδράσεις

Χρωματισμένη με την αμερικανική σημαία εμφανίζεται η Γροιλανδία σε ανάρτηση που προκαλεί αντιδράσεις.

Πρόκειται για tweet της συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, στο οποίο απάντησε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ ζητώντας «απόλυτο σεβασμό» στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.

Εκτός από την προκλητική εικόνα, η Κέιτι Μίλερ, πρόσθεσε και το μήνυμα με κεφαλαία γράμματα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

«Μια φιλική υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας: είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι», δήλωσε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ Τζέσπερ Μίλερ Σόρενσεν σε απάντηση στο tweet της Κέιτι Μίλερ.

«Και ναι, περιμένουμε απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», έγραψε.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ η Γροιλανδία -έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία- πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, από την έναρξη της δεύτερης θητείας του έχει εκφραστεί πολλάκις δημόσια, για τα πλάνα που έχει σε ό,τι αφορά τη χώρα.

Τόσο όμως η Γροιλανδία, όσο και η Δανία έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους από την πρώτη στιγμή.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν νωρίτερα σε κοινή ανακοίνωση ότι η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς.

«Δεν μπορείς να προσαρτήσεις μια άλλη χώρα. Ούτε καν με το επιχείρημα της διεθνούς ασφάλειας», δήλωσαν. «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και οι ΗΠΑ δεν πρέπει να την καταλάβουν».