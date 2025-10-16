Προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Θα τους σκοτώσουμε αν συνεχίσουν να δολοφονούν ανθρώπους στη Γάζα»

Με νέα προειδοποίηση στη Χαμάς επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας, ότι θα σκοτώσει μέλη της, εάν οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, «συνεχίσουν τις δολοφονίες στη Γάζα».

Η παλαιστινιακή οργάνωση, ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι έχει παραδώσει όλες τις σορούς των ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση, επισημαίνοντας ότι η ανάκτηση των υπολοίπων νεκρών αιχμαλώτων στη Γάζα απαιτεί «σημαντικές προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό».

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, το Ισραήλ εκτιμά ότι η οργάνωση εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον έξι ακόμη σορούς.

Εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων ξανά ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία ακόμη προειδοποίηση προς τη Χαμάς, ξεκαθαρίζοντας, μέσω ανάρτησης: «Αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να πάμε εκεί και να τους σκοτώσουμε».

Παράλληλα, υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ έχει επιστρέψει συνολικά 120 σορούς Παλαιστινίων που κρατούνταν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ορισμένες από τις οποίες φέρουν σημάδια κακοποίησης, ξυλοδαρμού, χειροπέδων και δεσίματος στα μάτια.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ επιτρέπει πλέον την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εκεχειρίας -περιλαμβανομένων καυσίμων και φυσικού αερίου.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω αναφορών ότι μαχητές της Χαμάς εκμεταλλεύτηκαν την εκεχειρία για να επανακτήσουν γρήγορα και βίαια τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, στοχεύοντας Παλαιστινίους που θεωρούσαν ότι είχαν συνεργαστεί με τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Με πληροφορίες από CNN