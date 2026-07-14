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Προειδοποίηση στις ευρωπαϊκές αεροπορικές: Αποφύγετε τον εναέριο χώρο του Κόλπου

Η σύσταση έρχεται μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με πυραύλους, drones και αντιαεροπορικά συστήματα να αυξάνουν τον κίνδυνο για πολιτικές πτήσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
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Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες καλούνται να αποφύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από χώρες του Κόλπου, καθώς η νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, EASA, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και περιοχές κοντά στα νερά του Κόλπου του Ομάν.

Στην ανακοίνωσή του, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι οι «απρόβλεπτες στρατιωτικές εξελίξεις», σε συνδυασμό με την πιθανή χρήση πυραύλων, drones, πολεμικών αεροσκαφών και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, δημιουργούν υψηλό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις σε όλα τα ύψη.

Η νέα σύσταση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η EASA είχε ήδη καλέσει τις εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, του Ιράκ και του Λιβάνου. Η επέκταση της προειδοποίησης σε χώρες του Κόλπου δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν πλέον πως ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στα άμεσα πεδία των επιθέσεων.

Η ανησυχία ενισχύθηκε μετά τον νέο κύκλο αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν και τις ιρανικές επιθέσεις σε στόχους που συνδέονται με συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, ενώ το Ιράν απάντησε με πλήγματα κατά του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας.

Παράλληλα, δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Νέα εκατέρωθεν πλήγματα από ΗΠΑ και Ιράν

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι έβαλε στο στόχαστρο αμάχους και ιδιωτικές περιουσίες. Η Ιορδανία ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε τέσσερις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, μεταξύ άλλων στις περιοχές Μπουσέρ και Μπαντάρ Αμπάς. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν εκρήξεις και σε άλλα σημεία, ενώ η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για τις επιθέσεις.

Η κρίση έχει ήδη επηρεάσει τις αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και θα επιβάλουν χρέωση σε πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η διέλευση θα παραμείνει ανοιχτή «με ή χωρίς το Ιράν».

Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος του στενού. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν θα παραμείνει «για πάντα» ο φύλακας των Στενών του Ορμούζ.

Για τις αεροπορικές εταιρείες, τέτοιες προειδοποιήσεις σημαίνουν πιθανές αλλαγές σε διαδρομές, μεγαλύτερους χρόνους πτήσης και αυξημένο κόστος. Όταν αποφεύγεται ένας ολόκληρος εναέριος χώρος, τα αεροσκάφη συχνά χρειάζεται να ακολουθήσουν πιο μακρινές πορείες, με μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και πιθανές καθυστερήσεις.

Η EASA δεν ανακοίνωσε απαγόρευση πτήσεων, αλλά σύσταση προς τις εταιρείες να μην επιχειρούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Σε περιόδους στρατιωτικής έντασης, τέτοιες οδηγίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς ο κίνδυνος για πολιτικά αεροσκάφη μπορεί να αυξηθεί ακόμη και χωρίς αυτά να αποτελούν στόχο.

Με πληροφορίες από Guardian


 

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