Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ανακοίνωσε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σηματοδοτώντας την τέταρτη υποψηφιότητά του για το ανώτατο αξίωμα.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού TF1, ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Αριστεράς» δήλωσε: «Ναι, θα είμαι υποψήφιος».

Η ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο πριν από τις εκλογές, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα στελέχη του κόμματός του συναντήθηκαν στο Παρίσι, για να καθορίσουν τη στρατηγική ενόψει του 2027. Όπως και το 2022, η υποψηφιότητά του θα πρέπει να συγκεντρώσει 150.000 υπογραφές πολιτών, μια διαδικασία που θεωρείται τυπική για τον ίδιο.

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Οι ψηφοί του Μελανσόν στην προηγούμενη διαδικασία

Στις προηγούμενες εκλογές, ο Μελανσόν έχασε την είσοδο στον δεύτερο γύρο για περίπου 420.000 ψήφους, συγκεντρώνοντας 22% και καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Το αποτέλεσμα αυτό αποτέλεσε βελτίωση σε σχέση με το 2017, όταν είχε λάβει 19,58%.

Παρά το γεγονός ότι μετά το 2022 είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποσυρθεί, ο 74χρονος πολιτικός παρέμεινε ενεργός στον δημόσιο διάλογο και τελικά αποφάσισε να επιστρέψει δυναμικά.

Την ίδια στιγμή, απορρίπτει την ιδέα ενός ενιαίου προκριματικού γύρου για την Αριστερά, την ώρα που άλλα κόμματα αναζητούν κοινή υποψηφιότητα. Το τοπίο παραμένει κατακερματισμένο, με διαφωνίες για το αν θα υπάρξει κοινή γραμμή.

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Ποιοι άλλοι θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξελίξεις, στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία ενδέχεται να συμμετάσχει ο Φρανσουά Ρουφέν (πιθανός υποψήφιος της Αριστεράς, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξάρτητης καθόδου), ο Μαρίν Τοντελιέ (επίσης υπέρ μιας προκριματικής διαδικασίας στον χώρο της Αριστεράς), ο Φρανσουά Ολάντ, ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν (ευρωβουλευτής με αυξανόμενη επιρροή στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας) και ο Φαμπιέν Ρουσέλ (επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος), ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη στάση του σύντομα,

Παράλληλα, η ακροδεξιά παραμένει ισχυρός πόλος, με το Εθνικό Συναγερμό να εμφανίζεται ως βασικός αντίπαλος σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο.

Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μελανσόν θα δυσκολευτεί σε πιθανή αναμέτρηση με την ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, το κατακερματισμένο τοπίο της Αριστεράς ενδέχεται να του δώσει περιθώρια να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με πληροφορίες από RFM TV