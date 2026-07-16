Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Η μαντίλα αντικείμενο δημοψηφίσματος στους ακροδεξιούς

Εσωτερικές τρίβες και αμφισβητήσεις στους κόλπους του Εθνικού Συναγερμού, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, φαίνεται πως έχει προκαλέσει η απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στον δημόσιο χώρο, σύμφωνα με τη Le Monde.

Η απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας (χιτζάμπ) στον δημόσιο χώρο αποτελεί μία διαχρονική προγραμματική δέσμευση που υποστηρίζει σθεναρά η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν από το 2012, ωστόσο όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο ενημέρωσης, δεν φαίνεται να έχει έρεισμα στα νεότερα στελέχη του Εθνικού Συναγερμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Monde, αρκετά ηγετικά στελέχη του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, Ζορντάν Μπαρντελά, εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν ένα τέτοιο μέτρο είναι νομικά εφαρμόσιμο και πολιτικά ωφέλιμο.

Silencieux depuis la candidature de Marine Le Pen, le président du RN compte y jouer un rôle de «premier plan». → https://t.co/fQ2xs3vlO0 pic.twitter.com/UpbAZ0uWgK — Le Figaro (@Le_Figaro) July 12, 2026

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη γαλλική ακροδεξιά

Στα μέσα Απριλίου, περίπου δεκαπέντε κορυφαία στελέχη του Εθνικού Συναγερμού συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Μπιέβρ (Bièvres) για ένα διήμερο κλειστό «προεδρικό σεμινάριο» που οργάνωσαν οι Μπαρντελά και Λεπέν. Η συνάντηση αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να ευθυγραμμίσει τις ομάδες των δύο ηγετών και να παρουσιάσει μια εικόνα απόλυτης ενότητας.

Η συγκυρία ήταν ήδη πιεστική, καθώς η Μαρίν Λεπέν βρισκόταν αντιμέτωπη με δικαστικές περιπέτειες, την ώρα που καταδικάστηκε εκ νέου στις 7 Ιουλίου για την υπόθεση των εικονικών βοηθών του Εθνικού Μετώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς ωστόσο να κάνει πίσω από την υποψηφιότητά της για το 2027.

Παρά την προσπάθεια να αποφευχθούν οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, οι αμφιβολίες που εξέφρασε ο Ζορντάν Μπαρντελά για την ιστορική υπόσχεση της απαγόρευσης της μαντίλας ήρθαν στην επιφάνεια, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις εντός του κόμματος.

Marine Le Pen estimée gagnante à l'élection présidentielle 2027, selon l'Ifop. →https://t.co/M0CniJiaVf pic.twitter.com/edf6YCrvSH — Le Figaro (@Le_Figaro) July 11, 2026

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Η μαντίλα δημοψήφισμα στην ακροδεξιά

Η πρόταση για καθολική απαγόρευση της μαντίλας στους δρόμους και τους δημόσιους χώρους αποτελούσε ανέκαθεν κόκκινη γραμμή για τη Λεπέν, η οποία τη θεωρεί βασικό πυλώνα της μάχης της κατά του ισλαμισμού. Ωστόσο, οι επικριτές του μέτρου, ακόμα και εντός της ακροδεξιάς, επισημαίνουν δύο μεγάλα προβλήματα.

Αρχικά, παραθέτουν τα νομικά εμπόδια: μια τέτοια απαγόρευση κρίνεται από πολλούς συνταγματολόγους ως αντίθετη προς θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και το γαλλικό Σύνταγμα. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ανάλογη απόφαση θα προκαλούσε κοινωνική αναταραχή, καθώς η πρακτική εφαρμογή της ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει τεράστια ένταση στις πόλεις της Γαλλίας.

Αντιμέτωπη με αυτές τις πιέσεις και αναζητώντας μια διέξοδο που θα διατηρήσει τη συνοχή της βάσης της χωρίς να αποξενώσει πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους, η Μαρίν Λεπέν φαίνεται να εξετάζει μια εναλλακτική λύση, τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Με τον τρόπο αυτό, η τελική ευθύνη για ένα τόσο ευαίσθητο και πολωτικό ζήτημα θα μετατεθεί απευθείας στους ίδιους τους Γάλλους πολίτες.

Με πληροφορίες από Le Monde

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μπορεί η Λεπέν να κερδίσει τις εκλογές στη Γαλλία;