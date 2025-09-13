«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ προκαλεί σοβαρή κρίση στις σχέσεις του με τα κράτη του Περσικού Κόλπου, χώρες που μέχρι πριν λίγα χρόνια αποτελούσαν το «κλειδί» για τη διπλωματική του αποδοχή στη Μέση Ανατολή.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε σε ήσυχη διπλωματική συνοικία της Ντόχα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο στελεχών της Χαμάς αλλά και ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Ισραήλ να βασίζεται στη στρατιωτική ισχύ ακόμα και με τίμημα τις διπλωματικές του σχέσεις.

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ καταδίκασαν έντονα την επίθεση, μιλώντας για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ έσπευσε στην Ντόχα, ενώ και ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναμενόταν να ταξιδέψει στο Κατάρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επέκρινε το χτύπημα επειδή έγινε στο Κατάρ, δεσμεύτηκε ότι δεν θα επαναληφθεί, αλλά ταυτόχρονα χαιρέτισε τη «στοχοποίηση τρομοκρατών της Χαμάς» ως θεμιτό στόχο.

Η επίθεση έρχεται να παγώσει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη διαδικασία εξομάλυνσης σχέσεων Ισραήλ–αραβικών χωρών, που είχε ξεκινήσει με τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Οι φιλοδοξίες για μια νέα εποχή συνεργασίας στη Μέση Ανατολή δείχνουν να υποχωρούν μπροστά στον φόβο ότι το Ισραήλ λειτουργεί πλέον ως μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική δύναμη.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κυβερνήσεις του Κόλπου ανησυχούν όχι μόνο για την περιφερειακή αστάθεια αλλά και για την πίεση από τις κοινωνίες τους, που παραμένουν έντονα φιλοπαλαιστινιακές.

Η Ντόχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα «παγώσει» τον ρόλο της ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ–Χαμάς, ενώ οι Σαουδάραβες σκοπεύουν να πιέσουν την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι τα αμερικανικά σχέδια για «ειρήνη μέσω περιφερειακής ενσωμάτωσης» κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.