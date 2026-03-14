Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Προετοίμαζε τον Χάρι και όχι τον Ουίλιαμ για να γίνει βασιλιάς

H πριγκίπισσα Νταϊάνα θεωρούσε ότι θα έπρεπε να προετοιμάσει τον πρίγκιπα Χάρι για να γίνει μία μέρα βασιλιάς, σύμφωνα με τον φίλο της, δημοσιογράφο Richard Kay.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γνώριζε την προδιαγεγραμμένη πορεία του προς το θρόνο. Ωστόσο, ήταν ντροπαλός και διστακτικός σχετικά με τον μελλοντικό του ρόλο, κάτι που η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε αντιληφθεί και εκτιμούσε.

Ο Richard Kay συγγραφέας ειδικός στα θέματα της βασιλικής οικογένειας, αποκάλυψε στο podcast «Palace Confidential» της Daily Mail ότι η Νταϊάνα πίστευε ότι ο Ουίλιαμ δεν επιθυμούσε «την κορυφαία θέση» και γι’ αυτό προετοίμαζε τον Χάρι για ενδεχόμενη διαδοχή.

Μάλιστα, είχε δώσει στον Χάρι το παρατσούκλι «καλός βασιλιάς Χάρι», ανατρέχοντας σε μεσαιωνικά πρότυπα.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Kay, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως φανταζόταν η πριγκίπισσα, και ίσως όλοι είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι, όπως και στο παρελθόν κάποιοι υποστήριζαν ότι η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ήταν πιο κατάλληλη για βασίλισσα από την Ελισάβετ, τελικά «πήραμε τον σωστό» με τον Ουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας.

Ο Kay τόνισε ότι ο Ουίλιαμ έχει πλέον «συμφιλιωθεί» με τον ρόλο του, αγκαλιάζοντας τη μοίρα του μαζί με τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.

Όπως είπε, προσπαθεί να προσεγγίζει τη βασιλεία με διαφορετικούς τρόπους, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες πλευρές της σύγχρονης μοναρχίας είναι ξεπερασμένες και δεν αντιστοιχούν στο σύγχρονο κοινό, ενώ γνωρίζει ότι θα χρειαστούν σημαντικές αλλαγές για τη διατήρησή της.

Η φιλία της Νταϊάνα με τον Kay ξεκίνησε όταν εκείνος κάλυπτε τα βασιλικά θέματα. Η πριγκίπισσα τον ενημέρωνε ιδιωτικά για όσα ήθελε να μεταφερθούν στα συχνά επικριτικά μέσα της εποχής και μάλιστα είχαν πάει μαζί και στον κινηματογράφο.

Η Νταϊάνα έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 1997 σε ηλικία 36 ετών, ύστερα από τροχαίο στο Παρίσι. Μάλιστα, ο Kay έχει αναφέρει ότι λίγες ώρες πριν, είχαν μιλήσει τηλεφωνικά.

