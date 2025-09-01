Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Πάντα μια αβάσταχτη μέρα» - Η κίνηση του αδελφού της στον τόπο ταφής της 28 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο Τσαρλς Σπένσερ τίμησε τη μνήμη της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, 28 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Ήταν 31 Αυγούστου του 1997 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έφυγε από τη ζωή μετά το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλ Φαγέντ, στο Παρίσι.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου του 2025, ο 61χρονος αδελφός της δημοσίευσε μια φωτογραφία με τα λουλούδια που άφησε στον τάφο της, στην έπαυλη Άλθορπ, με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατό της.



«Λουλούδια που κόψαμε σήμερα το πρωί από τους κήπους του Άλθορπ. Πάντα μια αβάσταχτη μέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφερόμενος στον τόπο ταφής της Νταϊάνα στο οικογενειακό τους κτήμα στο Γουέστ Νορθάμπτονσαϊρ της Αγγλίας.

Η φωτογραφία με το μπουκέτο από λευκά και ροζ τριαντάφυλλα στη μνήμη της Νταϊάνα συνοδευόταν από μια εικόνα του ιδιωτικού νησιού όπου έχει ταφεί, μέσα στους κήπους του Άλθορπ.

Ο τόπος ταφής της επιλέχθηκε από τον αδελφό της, καθώς είναι θαμμένη σε ένα απομονωμένο, ιδιωτικό νησί. Ο αδελφός της είχε δηλώσει παλαιότερα στο «PEOPLE» ότι ήθελε η αδερφή του να αναπαυθεί σε έναν «ασφαλή χώρο», όπου τα αγαπημένα της πρόσωπα και κυρίως οι γιοι της, θα μπορούσαν να την επισκέπτονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να είναι κοντά της. Ευτυχώς, το μέρος εδώ είναι πολύ ήσυχο, και μπορούν να έρχονται και να φεύγουν όποτε θέλουν. Είναι πολύ παρηγορητικό για μένα να το γνωρίζω αυτό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, είχε μιλήσει για την απόφαση αυτή και στο βιβλίο του «Althorp: The Story of an English House». «Συμφωνήσαμε όλοι ότι, με την ομορφιά και τη γαλήνη του, αυτό ήταν το κατάλληλο μέρος για να βρίσκεται η Νταϊάνα», υποστήριξε.

Αν και ο τάφος της Νταϊάνα στο νησί δεν είναι προσβάσιμος στο κοινό, όσοι θέλουν να την τιμήσουν μπορούν να επισκεφθούν ένα ξεχωριστό μνημείο στον χώρο της έπαυλης, το οποίο κατασκευάστηκε τον Ιούλιο του 1998.

Με πληροφορίες από PEOPLE