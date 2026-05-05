Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο λόγος που έσκισε το φόρεμά της κατά τη μοναδική της εμφάνιση στο Met Gala πριν από 30 χρόνια

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα υπήρξε fashion icon κατά τη διάρκεια της ζωής της, ωστόσο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι παρευρέθηκε στο Met Gala 1996 μόλις μία φορά.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρέθηκε στη λίστα καλεσμένων του Costume Gala του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, της διοργάνωσης που εξελίχθηκε στο σημερινό θεσμό γνωστό ως Met Gala.

Την εποχή εκείνη, σύμφωνα με τον πρώην αρχισυντάκτη της βρετανικής Vogue, επρόκειτο ήδη για το «πιο επιδραστικό κόκκινο χαλί στον κόσμο», γεγονός που αύξανε τις προσδοκίες γύρω από την εμφάνιση της.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο σχεδιαστής μόδας John Galliano, ο οποίος έχει περιγράψει τη διαδικασία δημιουργίας του φορέματος σε ντοκιμαντέρ, αναφέροντας πως η συνεργασία τους ξεκίνησε στο παλάτι του Κένσινγκτον, με συζητήσεις πάνω σε σχέδια και χρώματα.

Όπως θυμάται, η πριγκίπισσα Νταϊάνα απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα του ροζ, ενώ η όλη διαδικασία ήταν, όπως είπε, «πολύ διασκεδαστική».

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η τολμηρή εμφάνισή της που σημάδεψε την ιστορία του Met Gala

Το Met Gala του 1996 πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, καθώς ο θεσμός του Μαΐου καθιερώθηκε αργότερα. Εκείνη την περίοδο, η Νταϊάνα είχε μόλις λίγους μήνες από την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον πρίγκιπα Κάρολο, γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε και τη στιλιστική της επιλογή.

Σύμφωνα με τον Galliano, η τελική εμφάνιση της διέφερε σημαντικά από το αρχικό σχέδιο, καθώς η ίδια έσκισε τον κορσέ από το φόρεμα λίγο πριν φτάσει στην εκδήλωση, μέσα στο αυτοκίνητο.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν βγήκε από το αυτοκίνητο. Είχε αφαιρέσει το κορσέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ένιωσε «απελευθερωμένη» και ότι το αποτέλεσμα ήταν πιο αισθησιακό.

Η πριγκίπισσα συνδύασε το φόρεμα με μεταξωτή ρόμπα σε παρόμοιο ύφος, το χαρακτηριστικό κολιέ με πέρλες και ζαφείρια, καθώς και μια μικρή καπιτονέ τσάντα Dior.

Σύμφωνα με πρώην στελέχη της Vogue, η παρουσία της στο Met Gala αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για τη μετεξέλιξη του θεσμού, συμβάλλοντας στο να μετατραπεί από κοινωνικό δείπνο σε μία από τις πιο σημαντικές βραδιές της παγκόσμιας μόδας.

Με πληροφορίες από PEOPLE