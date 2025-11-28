Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Χειραγωγήθηκε για να κάνει τη συνέντευξη στο BBC το 1995, ισχυρίζεται δημοσιογράφος

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα φέρεται να «παγιδεύτηκε» από τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ και «χειραγωγήθηκε» ώστε να δώσει τη διαβόητη συνέντευξη του 1995 στο BBC, μια απόφαση που, σύμφωνα με νέα στοιχεία, άλλαξε την πορεία της ζωής της.

Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ, σε συνέντευξή του και μέσα από το νέο του βιβλίο Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up, The Betrayal of Princess Diana.

Όπως λέει, ο Μπασίρ «την τρόμαξε, την χειραγώγησε και την έπεισε» για να μιλήσει μπροστά στην κάμερα του Panorama, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικες πληροφορίες για να υπονοήσει ότι παρακολουθείται ακόμη και από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τι ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος

«Αν δεν είχε γίνει αυτό, η ζωή της θα είχε πάρει εντελώς άλλη πορεία. Θα ήταν σήμερα 64 χρονών, με πέντε εγγόνια», είπε ο Γουέμπ, σημειώνοντας ότι η συνέντευξη, όπου η ίδια είπε τη φράση «ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο». οδήγησε την Νταϊάνα να απομακρύνει άτομα που την προστάτευαν, όπως τον ιδιωτικό της γραμματέα Πάτρικ Τζέπσον και τον προσωπικό της οδηγό.

Σύμφωνα με τον Γουέμπ, το BBC γνώριζε ήδη από τότε ότι ο Μπασίρ είχε χρησιμοποιήσει πλαστογραφημένα έγγραφα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, αλλά δεν προχώρησε σε εσωτερική έρευνα. «Αν είχαν κάνει ό,τι έπρεπε, πολλά θα είχαν αποφευχθεί», υποστηρίζει.

Η συζήτηση για το πώς ο Μπασίρ επηρέασε την ψυχολογική κατάσταση της Νταϊάνα έχει αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια, με τον αδελφό της, Τσαρλς Σπένσερ, να δηλώνει ότι εξαπατήθηκε με τρόπο που «οδήγησε την πριγκίπισσα σε έναν καταστροφικό δρόμο».

Η ίδια η ιστορία, όπως λέει ο Γουέμπ, παραμένει «σκληρή, τρομακτική και μοναδική». «Έχω καλύψει πολέμους, τρομοκρατικά χτυπήματα, έχω πάρει συνεντεύξεις από βασιλιάδες. Καμία άλλη υπόθεση δεν θα συζητιέται ακόμη μετά από 500 χρόνια, όπως αυτή της Νταϊάνα».

Με πληροφορίες από OK Magazine