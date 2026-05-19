Πριγκίπισσα Άννα: Έρχεται στην Ελλάδα - Το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψής της

Στην Ελλάδα έρχεται η πριγκίπισσα Άννα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής της, συνοδευόμενη από το σύζυγό της, Σερ Τιμ Λώρενς.

Η πριγκίπισσα Άννα, όπως έγινε γνωστό, θα επισκεφθεί την Αθήνα και τα Χανιά αυτήν την εβδομάδα (Παρασκευή 22 με Κυριακή 24 Μαΐου 2026), με πρώτο σταθμό την πρωτεύουσα της χώρας.

Πριγκίπισσα Άννα: Το πρόγραμμά της στην Ελλάδα

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα η πριγκίπισσα Άννα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αργότερα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του και θα συναντηθεί με τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση του σχεδιασμού της εθνικής ετοιμότητας, της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, το οποίο παραθέτουν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου η πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στα Χανιά για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ης και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Αργότερα θα παραστεί στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941. Στην αρχή της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ης Μοίρας και των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Η πριγκίπισσα Άννα θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει απογόνους Κρητικών που είχαν λάβει μέρος στις μάχες του 1941 αλλά και Βρετανούς απόστρατους οι οποίοι έχουν πια επιλέξει την Κρήτη για δεύτερο σπίτι τους.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, η πριγκίπισσα Άννα θα παραστεί στην Επίσημη Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και την παρέλαση Σημαιοφόρων των Παραδοσιακών Συλλόγων Χανίων κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη διέλευση των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και να ξεναγηθεί στις αίθουσες που φιλοξενούνται εκθέματα σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης.

Ποια είναι η πριγκίπισσα Άννα

Η πριγκίπισσα Άννα γεννήθηκε το 1950 στο Λονδίνο. Είναι η δευτερότοκη κόρη της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Πρίγκιπα Φιλίππου. Από μικρή έδειξε ιδιαίτερη αγάπη και έφεση στην ιππασία και συμμετείχε σε πολλούς ιππικούς αγώνες συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 1976 ως μέλος της Βρετανικής Ολυμπιακής Ομάδας.

Ως Πρόεδρος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, συμμετείχε ενεργά στην επιτυχημένη υποψηφιότητα του Λονδίνου και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 ενώ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η πριγκίπισσα Άννα ανέλαβε δημόσια καθήκοντα σε ηλικία 18 ετών και συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών της Βασιλικής Οικογένειας με το πιο εντατικό πρόγραμμα υποχρεώσεων. Έχει αναπτύξει σημαντικές και διαρκείς σχέσεις με 300 και πλέον μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωφελούς έργου στη Βρετανία και σε χώρες της Κοινοπολιτείας.

Για παράδειγμα, είναι Πρόεδρος του οργανισμού Save the Children UK από το 1970, με τον οποίο συνδέθηκε στενά. Έχει, επίσης, συμβάλει ενεργά στην ίδρυση φορέων κοινωφελούς έργου, όπως του Carers Trust, του Transaid και του Riders for Health.