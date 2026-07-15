Πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι: «Εντελώς διαλυμένη» η σχέση τους - Τι δηλώνει πηγή από το περιβάλλον τους

Η επανασύνδεση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο φαίνεται πως σηματοδότησε μια νέα αρχή ανάμεσά τους.

Όμως, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Είναι εντελώς διαλυμένη», λέει μια πηγή στο People αναφερόμενη στη σχέση μεταξύ των γιων του βασιλιά.

Σύμφωνα με το περιοδικό, πρόκειται για πηγή που γνωρίζει και τους δύο αδελφούς, που δήλωσε: «Ειλικρινά, νόμιζα ότι ίσως η κατάσταση θα είχε βελτιωθεί λίγο μέχρι τώρα. Αλλά δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, ειδικά από την πλευρά του Ουίλιαμ. Δεν υπάρχει καμία επαφή».

Αν και τα δύο αδέλφια βρίσκονταν στο Λονδίνο σε απόσταση μόλις 12 μιλίων ο ένας από τον άλλον στις 7 Ιουλίου, την πρώτη ημέρα της επίσκεψης του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, «δεν υπήρχε ποτέ η προσδοκία ότι θα συναντηθούν», τονίζει το περιοδικό.

Πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι: Το χάσμα ανάμεσά τους

Η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών, που κάποτε ήταν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο, ξεκίνησε μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, και επιδεινώθηκε περαιτέρω με τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του Χάρι το 2023, «Spare», στα οποία έκανε αποκαλύψεις που θορύβησαν ιδιαίτερα το παλάτι.

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Το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο περιελάμβανε την επανένωση μεταξύ του βασιλιά Κάρολου και της συζύγου του Χάρι, καθώς και των παιδιών τους, του πρίγκιπα Άρτσι, 7 ετών, και της πριγκίπισσας Λιλιμπέτ, 5 ετών. Την ίδια ημέρα, ο Ουίλιαμ παρευρέθηκε στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα πόλο του στο Ουίνδσορ μαζί με την Κέιτ Μίντλετον.

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«Η απόσταση που χωρίζει τους δύο αδελφούς εκτείνεται πλέον και στην επόμενη γενιά», σχολιάζει το δημοσίευμα του People. Τα παιδιά του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας δεν έχουν καμία επαφή με τον Άρτσι και τη Λιλιμπέτ, τα πρώτα τους ξαδέλφια που ζουν στην Καλιφόρνια.

«Η [πριγκίπισσα] Νταϊάνα θα ήταν συντετριμμένη που τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι, ειδικά επειδή [οι αδελφοί] ήταν κάποτε τόσο κοντά», λέει ο συγγραφέας βιβλίων για τη βασιλική οικογένεια, Σάιμον Βίγκαρ.

Τέλος, ο ιστορικός της βασιλικής οικογένειας Ρόμπερτ Λέισι είχε δηλώσει προηγουμένως στο Peope: «Το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και πολύ μακροχρόνιο. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα αλλάξει, μέχρι ο Χάρι να κάνει την πρώτη κίνηση και να ζητήσει συγγνώμη».

Με πληροφορίες από People

