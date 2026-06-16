Πρίγκιπας Τζορτζ: Η ανακοίνωση του Παλατιού για το σχολείο που θα φοιτήσει

Εκπρόσωπος του Παλατιού προέβη σε ανακοίνωση με αφορμή τα επερχόμενα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ.

Τον Ιούλιο, ο πρίγκιπας Τζορτζ θα γίνει 13 ετών και το φθινόπωρο αναμένεται να φοιτήσει στο Eton College, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Το Παλάτι του Κένσινγκτον μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει στο Eton College από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος στο περιοδικό People, την Τρίτη 16 Ιουνίου.

Όπως υπογραμμίζει το περιοδικό, αυτή την ανακοίνωση «βάζει τέλος σε μια περίοδο εικασιών, καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εξέταζαν διάφορες επιλογές για το πού θα φοιτούσε ο μεγαλύτερος γιος τους».

Πρίγκιπας Τζορτζ: Οι φήμες για το σχολείο όπου θα φοιτήσει τη νέα σχολική χρονιά

Οι φήμες για το πού θα φοιτούσε ο πρωτότοκος γιος του πριγκιπικού ζεύγους εστίαζαν στο ενδεχόμενο να πάει στο Marlborough College, το σχολείο στο οποίο φοίτησε η πριγκίπισσα Κέιτ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άνοιγε τον δρόμο ώστε και τα δύο μικρότερα αδέλφια του - η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών - να τον ακολουθήσουν εκεί.

Τα τρία αδέλφια φοιτούν σήμερα στο σχολείο Lambrook στο Άσκοτ, κοντά στο σπίτι της οικογένειας στο Ουίνδσορ, όπου ξεκίνησαν τη φοίτησή τους μία ημέρα πριν από τον θάνατο της αείμνηστης Ελισάβετ Β΄ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πριν από αυτό, ο Τζορτζ και η Σάρλοτ φοιτούσαν μαζί στο Thomas's Battersea στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Τζορτζ ξεκίνησε τη σχολική του εκπαίδευση σε ένα νηπιαγωγείο Μοντεσσόρι στο Νόρφολκ, όταν η οικογένεια ζούσε κυρίως στο Anmer Hall, την κατοικία της στο κτήμα Sandringham της βασιλικής οικογένειας.

Με πληροφορίες από το People

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