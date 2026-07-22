Πρίγκιπας Τζορτζ: Έγινε 13 ετών - Η νέα επίσημη φωτογραφία

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών και το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του με αφορμή τους εορτασμούς.

Στη φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Χρόνια πολλά για τα 13α γενέθλιά σου, Τζορτζ!», ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας ποζάρει με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και σκούρο κοστούμι.

Το στιγμιότυπο τράβηξε ο φωτογράφος Ματ Πόρτιους τον περασμένο μήνα, στο παλάτι του Κένσινγκτον, αμέσως μετά την τελετή Trooping the Colour.

Happy 13th Birthday, George! 🎉 pic.twitter.com/HjLZO3hl5Q — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2026

Πρίγκιπας Τζορτζ: Η προηγούμενη φωτογραφία και το επόμενο βήμα του

Ο πρίγκιπας Τζορτζ είναι ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον και βρίσκεται δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τον πατέρα του.

Η φετινή φωτογράφιση έχει, σύμφωνα με το BBC, πιο επίσημο χαρακτήρα σε σύγκριση με εκείνη των περσινών γενεθλίων του, όπου ο Τζορτζ είχε φωτογραφηθεί σε αγροτικό τοπίο στο Νόρφολκ, φορώντας γιλέκο εξοχής και ένα βραχιόλι φιλίας.

Η πιο ώριμη εικόνα του συμπίπτει με μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του, καθώς από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τη φοίτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του φοιτώντας στο Eton College, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά ιδιωτικά σχολεία της Βρετανίας, όπου οι μαθητές συνήθως εισάγονται στην ηλικία των 13 ετών.

Prince George, the eldest child of Prince William and Kate, the Princess of Wales, is now a teenager.



George, second in line to the British throne, is celebrating his 13th birthday on Wednesday.



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Ποιοι άλλοι έχουν φοιτήσει στο σχολείο του πρίγκιπα Τζορτζ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε μιλήσει στο παρελθόν με θετικά λόγια για τα χρόνια που πέρασε στο Eton. Το σχολείο βρίσκεται κοντά στην κατοικία της οικογένειας της Ουαλίας, στο κτήμα του Ουίνδσορ, γεγονός που αποτέλεσε έναν από τους λόγους επιλογής του.

Στο ίδιο σχολείο έχουν επίσης φοιτήσει ο πρίγκιπας Χάρι, αλλά και ο θείος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ θα ζει σε έναν από τους 25 κοιτώνες του σχολείου, όπου κάθε οίκημα φιλοξενεί περίπου 55 μαθητές υπό την επίβλεψη μόνιμου προσωπικού και του υπεύθυνου καθηγητή.

Μέχρι σήμερα φοιτούσε στο Lambrook School στο Μπέρκσαϊρ, μαζί με τη μικρότερη αδελφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Λούις.

Η μετάβαση στο γυμνάσιο αποτελεί μια σημαντική αλλαγή για κάθε παιδί και, παρά τη βασιλική του ιδιότητα, ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν αποτελεί εξαίρεση, καταλήγει το BBC.

Με πλρηοφορίες από BBC

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