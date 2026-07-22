ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Τζορτζ: Έγινε 13 ετών - Η νέα επίσημη φωτογραφία

Η πιο ώριμη εικόνα του συμπίπτει με μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του, αναφέρει το BBC

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΖΟΡΤΖ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Facebook Twitter
Η νέα επίσημη φωτογραφία του πρίγκιπα Τζορτζ / Φωτ.: X
0

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών και το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του με αφορμή τους εορτασμούς.

Στη φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Χρόνια πολλά για τα 13α γενέθλιά σου, Τζορτζ!», ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας ποζάρει με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και σκούρο κοστούμι.

Το στιγμιότυπο τράβηξε ο φωτογράφος Ματ Πόρτιους τον περασμένο μήνα, στο παλάτι του Κένσινγκτον, αμέσως μετά την τελετή Trooping the Colour.

Πρίγκιπας Τζορτζ: Η προηγούμενη φωτογραφία και το επόμενο βήμα του

Ο πρίγκιπας Τζορτζ είναι ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον και βρίσκεται δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τον πατέρα του.

Η φετινή φωτογράφιση έχει, σύμφωνα με το BBC, πιο επίσημο χαρακτήρα σε σύγκριση με εκείνη των περσινών γενεθλίων του, όπου ο Τζορτζ είχε φωτογραφηθεί σε αγροτικό τοπίο στο Νόρφολκ, φορώντας γιλέκο εξοχής και ένα βραχιόλι φιλίας.

Η πιο ώριμη εικόνα του συμπίπτει με μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του, καθώς από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τη φοίτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του φοιτώντας στο Eton College, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά ιδιωτικά σχολεία της Βρετανίας, όπου οι μαθητές συνήθως εισάγονται στην ηλικία των 13 ετών.

Ποιοι άλλοι έχουν φοιτήσει στο σχολείο του πρίγκιπα Τζορτζ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε μιλήσει στο παρελθόν με θετικά λόγια για τα χρόνια που πέρασε στο Eton. Το σχολείο βρίσκεται κοντά στην κατοικία της οικογένειας της Ουαλίας, στο κτήμα του Ουίνδσορ, γεγονός που αποτέλεσε έναν από τους λόγους επιλογής του.

Στο ίδιο σχολείο έχουν επίσης φοιτήσει ο πρίγκιπας Χάρι, αλλά και ο θείος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ θα ζει σε έναν από τους 25 κοιτώνες του σχολείου, όπου κάθε οίκημα φιλοξενεί περίπου 55 μαθητές υπό την επίβλεψη μόνιμου προσωπικού και του υπεύθυνου καθηγητή.

Μέχρι σήμερα φοιτούσε στο Lambrook School στο Μπέρκσαϊρ, μαζί με τη μικρότερη αδελφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Λούις.

Η μετάβαση στο γυμνάσιο αποτελεί μια σημαντική αλλαγή για κάθε παιδί και, παρά τη βασιλική του ιδιότητα, ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν αποτελεί εξαίρεση, καταλήγει το BBC.

Με πλρηοφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βασιλικός φωτογράφος μοιράζεται την αγαπημένη του φωτογραφία, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε μια αυθόρμητη στιγμή

Διεθνή / Βασιλικός φωτογράφος αποκαλύπτει σπάνιο αυθόρμητο «κλικ» του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τα παιδιά του

«Ήταν πραγματικό προνόμιο να φωτογραφίζω τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας τα τελευταία δύο χρόνια και αυτή ίσως είναι η αγαπημένη μου λήψη μέχρι σήμερα», έγραψε σε ανάρτησή του ο φωτογράφος Josh Shinner
THE LIFO TEAM
Πρίγκιπας Τζορτζ: Η απρόσμενη βασιλική εμφάνιση που μαρτυρά πως ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του

Διεθνή / Πρίγκιπας Τζορτζ: Η απρόσμενη βασιλική εμφάνιση που μαρτυρά πως ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στην ίδια ηλικία που ο πρίγκιπας και μελλοντικός βασιλιάς της Βρετανίας Ουίλιαμ, άρχισε να δίνει το παρών σε τέτοιες εκδηλώσεις
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι περικοπές Τραμπ κλείνουν κλινικές για τον HIV σε δεκάδες χώρες

Διεθνή / Οι περικοπές Τραμπ κλείνουν κλινικές για τον HIV σε δεκάδες χώρες

Το πρόγραμμα που έσωσε 26 εκατομμύρια ζωές από τον HIV ξηλώνεται από τις περικοπές Τραμπ. Νέα έρευνα καταγράφει κλειστές κλινικές, 16.000 χαμένες θέσεις και υπηρεσίες πρόληψης που σταμάτησαν σε δεκάδες χώρες.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Διεθνή / Ισπανία: Θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα σε βεράντες και παραλίες

Το νομοσχέδιο επεκτείνει τους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, απαγορεύει το κάπνισμα στους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, εξομοιώνει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με τα προϊόντα καπνού και αυστηροποιεί τους κανόνες για την πώληση τους
THE LIFO TEAM
 
 