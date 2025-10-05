Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτεί κανείς» - Απαντά για το μέλλον του γιου του ως βασιλιάς

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σκέφτεται την παρακαταθήκη που τόσο ο ίδιος όσο και ο 12χρονος γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, θα αφήσουν ως μελλοντικοί μονάρχες.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, μίλησε ανοιχτά πρώτη φορά για το μέλλον του 12χρονου γιου του ως βασιλιάς, αλλά και για τις αλλαγές που σκοπεύει να φέρει όταν αναλάβει τον βρετανικό θρόνο.

Μιλώντας στο ειδικό επεισόδιο της σειράς του Γιουτζίν Λεβί, «The Reluctant Traveler», με τίτλο «Ζώντας τη βασιλική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο» (Living the Royal Life in the UK), ο παρουσιαστής τον ρώτησε: «Μια μέρα θα γίνεις βασιλιάς της Αγγλίας. Το σκέφτεσαι καθόλου αυτό;».

«Δεν είναι κάτι που ξυπνάω το πρωί και το έχω στο μυαλό μου. Για μένα, αυτό που με καθοδηγεί είναι το να είμαι αυθεντικός, ο εαυτός μου, γνήσιος», ανέφερε αρχικά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. «Μπορείς να προσθέσεις όσες "ταμπέλες" και ρόλους θες από πάνω, αλλά αν δεν είμαι πιστός στον εαυτό μου, σε ό,τι πρεσβεύω και πιστεύω, τότε δεν έχει σημασία ποιος είσαι, όλο αυτό χάνεται. Παίρνω τους ρόλους και τις ευθύνες μου στα σοβαρά, αλλά όπως σου είπα και νωρίτερα, είναι σημαντικό να μην αισθάνεσαι ότι σε κατέχουν και εσύ πρέπει να κατέχεις αυτά», συνέχισε.

Ο παρουσιαστής στη συνέχεια τον ρώτησε αν έχει τα ίδια συναισθήματα και για τον πρωτότοκο γιο του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, που είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής μετά τον ίδιο.

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη ερώτηση αυτή. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτεί κανείς. Αλλά φυσικά, θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο στον οποίο ο γιος μου θα είναι περήφανος για αυτά που κάνουμε, έναν κόσμο και έναν ρόλο που όντως επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο», ανέφερε αρχικά.

«Αυτό, βέβαια, συνοδεύεται με την ελπίδα ότι δε θα επιστρέψουμε σε κάποιες πρακτικές του παρελθόντος, μέσα στις οποίες αναγκαστήκαμε να μεγαλώσουμε εγώ και ο Χάρι και θα κάνω τα πάντα για να μην επιστρέψουμε σε μια τέτοια κατάσταση», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο παρουσιαστής τον ρωτά αν η μοναρχία θα κινηθεί «σε ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση» υπό την ηγεσία του, με τον ίδιο να απαντά πως «η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου. Αλλαγή προς το καλύτερο. Και την αποδέχομαι αυτή την αλλαγή, τη χαίρομαι, δεν τη φοβάμαι. Αυτό είναι που με ενθουσιάζει, η ιδέα ότι μπορώ να φέρω κάποιες αλλαγές. Όχι ριζοσπαστικές αλλαγές, αλλά αλλαγές που θεωρώ πως είναι απαραίτητες».

Με πληροφορίες από PEOPLE