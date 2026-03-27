Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Οι κόρες του Άντριου ζητούν να μην τους αφαιρέσει τους τίτλους όταν γίνει βασιλιάς

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, καθώς οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία φέρονται να αναζητούν στήριξη από την Κέιτ Μίντλετον, εν μέσω φόβων ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μπορεί να τους αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους όταν γίνει βασιλιάς.

Σύμφωνα με πηγές από το παλάτι, η Κέιτ Μίντλετον διατηρούσε στενή σχέση με τις δύο αδελφές, ωστόσο πλέον έχει υιοθετήσει πλέον πιο αυστηρή στάση, στηρίζοντας τις επιλογές του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για τη μοναρχία, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο η σύνδεση των γονιών τους, του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον, με τον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας νέες συζητήσεις και ανησυχίες για την εικόνα του θεσμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Κέιτ Μίντλετον θεωρεί ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιφανειακά και πιστεύει πως διακυβεύεται η μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του θεσμού.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αποφάσεις που επηρεάζουν άτομα με τα οποία έχει προσωπική σχέση, εκτιμά ότι είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της σταθερότητας της μοναρχίας.

Ανησυχία και αβεβαιότητα για το μέλλον με τον Ουίλιαμ βασιλιά

Η αλλαγή αυτή φαίνεται να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, οι οποίες νιώθουν ότι απομακρύνονται σταδιακά από τον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας.

Μέχρι πρόσφατα συμμετείχαν ενεργά σε δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο πλέον καλούνται να κρατήσουν χαμηλότερο προφίλ, γεγονός που έχει εντείνει την ανασφάλειά τους.

Οι ίδιες ανησυχούν ιδιαίτερα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον τους, ειδικά σε σχέση με τους τίτλους και τη θέση τους όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο στον δημόσιο ρόλο τους, αλλά επεκτείνονται και σε ζητήματα όπως οι κατοικίες τους και η συνολική τους παρουσία κοντά σε βασιλικές εγκαταστάσεις.

Αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας, καθώς οι δύο αδελφές αισθάνονται ότι κάθε πτυχή της ζωής τους επανεξετάζεται. Καθώς η βρετανική μοναρχία επιχειρεί να προστατεύσει την εικόνα της σε μια περίοδο έντονων πιέσεων, το μέλλον των πριγκιπισσών Βεατρίκης και Ευγενίας παραμένει αβέβαιο.

Με πληροφορίες από OK Magazine