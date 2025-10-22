Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, φέρεται πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι που πρίγκιπας Άντριου εξακολουθεί να ζει στο Ουίνδσορ, μετά από όλα όσα έχουν έρθει στη δημοσιότητα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ουσιαστικά ζουν δίπλα στον πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge, μια τεράστια έπαυλη στο Ουίνδσορ για την οποία τα τελευταία 22 χρόνια δεν καταβάλει ενοίκιο.

Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Τίνα Μπράουν, το βασιλικό ζευγάρι δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και φέρονται να ηγούνται της προσπάθειας να εκδιώξουν τόσο τον ίδιο, όσο και την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον από την περιοχή.

Στο newsletter της Fresh Hell μέσω της Daily Mail, η Τίνα Μπράουν έγραψε χαρακτηριστικά: «εκτός αν ο Άντριου πειστεί να εξοριστεί μόνος του σε κάποιο εξοχικό στο κτήμα του Μπαλμόραλ ή σε μια βίλα σε γήπεδο γκολφ στο Ντουμπάι, η κατσουφιασμένη, σαρκώδης του όψη θα συνεχίσει να επιστρέφει στη συλλογική συνείδηση του έθνους».

«Πώς εξαφανίζεις έναν άντρα ύψους 1,80, 86 κιλών, 65 ετών, με άριστη υγεία και συμβόλαιο-μπετόν που του επιτρέπει να ζει στην πρώην έπαυλη της Βασιλομήτορος, σε απόσταση αναπνοής από το Κάστρο του Ουίνδσορ και μόλις τέσσερα μίλια από το νέο σπίτι του Ουίλιαμ και της Κέιτ, που δεν τον αντέχουν;», συνεχίζει.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δε θα επιτρέψει στον θείο του να παραστεί στη στέψη, και προσθέτει: «Το πιο λεπτό ζήτημα — ίσως και πιο κοντά απ’ όσο τολμά κάποιος να αναφέρει — είναι αν, με την πάροδο του χρόνου, θα επιτραπεί στον Άντριου να παραστεί στην κηδεία του αδελφού του, του βασιλιά».

Με πληροφορίες από express.co.uk