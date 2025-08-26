Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Οι νέοι γείτονες τους εκφράζουν ανησυχίες εν όψει της μετακόμισης τους

Την ώρα που η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι έτοιμοι να μετακομίσουν στο Forest Lodge στο Ουίνδσορ, οι νέοι γείτονες τους αναμένουν να τους υποδεχτούν.

Οι κάτοικοι του οικισμού Cranbourne Hall Residential Park, θα είναι μερικοί από τους πιο κοντινούς γείτονες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μετά τη μετακόμιση στο νέο τους σπίτι.

Ωστόσο, εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους, καθώς όπως υποστηρίζουν το Forest Lodge, προσφέρει αισθητά λιγότερη ιδιωτικότητα σε σχέση με την τωρινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, παρότι βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

«Τους καλωσορίζω. Αλλά ελπίζω ότι το κοινό θα τους επιτρέψει να ζήσουν εκεί ήσυχα ως οικογένεια. Είναι λιγότερο απομονωμένο σημείο απ’ ό,τι το προηγούμενο σπίτι τους, από όσα γνωρίζω για την τοποθεσία. Θα με στενοχωρούσε να περνούν συνεχώς άνθρωποι από εκεί και να λένε: "Α, εκεί μένουν. Έχουν μικρά παιδιά. Αξίζουν την ιδιωτικότητά τους», ανέφερε γειτόνισσά στην Daily Mail. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένα μέτρα ασφαλείας έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, όπως τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης με μαύρα δίχτυα μπροστά από το σπίτι, καθώς και φύτευση νέων θάμνων.

«Οι ένοικοι δεν το περίμεναν. Τα σπίτια είναι πολύ κοντά στο Lodge, οπότε σίγουρα δεν θα θέλουν τον κάθε "τυχαίο" να ζει εκεί αν πρόκειται να βρίσκονται βασιλικά μέλη δίπλα τους» δήλωσε μια πηγή.

Σε μία ακόμη κίνηση που δείχνει την ανάγκη του βασιλικού ζεύγους για ιδιωτικότητα, δεν θα υπάρχει προσωπικό που θα διαμένει στο σπίτι, όπως επιβεβαιώνει το περιοδικό «PEOPLE». Η επί χρόνια νταντά των παιδιών τους καθώς και οι οικονόμοι, πιθανόν να μείνουν σε μικρότερα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή.

Το Forest Lodge βρίσκεται μόλις τέσσερα μίλια μακριά από το Adelaide Cottage, επομένως το ζευγάρι είναι ήδη εξοικειωμένο με την περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως το Forest Lodge, θα αποτελέσει τη μόνιμη οικογενειακή βάση τους. Πιο συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκοπεύουν να μείνουν για πάντα εκεί ακόμα και όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα.

Το ζευγάρι μάλιστα, ελπίζει να μετακομίσει από το Adelaide Cottage στο μεγαλύτερο σπίτι μαζί με τα τρία τους παιδιά πριν τα Χριστούγεννα. Το Forest Lodge αποτελεί μία «αναβάθμιση» από την τωρινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, όπου μετακόμισαν τον Σεπτέμβριο του 2022. Η γεωργιανή έπαυλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια -σε αντίθεση με τα τέσσερα του Adelaide Cottage- έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις.