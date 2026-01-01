Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Η φωτογραφία στο post για «καλή χρονιά» που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ευχήθηκαν «καλή χρονιά» μέσω ανάρτησης στα social media.

Το πριγκιπικό ζεύγος έκανε ένα Instagram post, επιλέγοντας τις στιγμές του 2025, που ξεχώρισε, από δημόσιες εμφανίσεις τους, μεταξύ άλλων, μαζί με τα παιδιά τους.

«Καλή χρονιά σε όλους σε όλο τον κόσμο! Σας ευχαριστούμε για μια υπέροχη χρονιά 2025 και ανυπομονούμε για το 2026!!», έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσης για το νέο έτος.

Ωστόσο, ένα από τα στιγμιότυπα που επέλεξαν, σχολιάστηκε αρνητικά από μεγάλο μέρος των ακολούθων τους.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον προκάλεσαν αντιδράσεις με την ευχή τους για το νέο έτος, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των βίντεο και των φωτογραφιών, ένα έδειχνε τον Ουίλιαμ και την Κέιτ να καλωσορίζουν τον Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια επίσημη επίσκεψη με τον βασιλιά Κάρολο.

Μεταξύ άλλων, πολλοί σχολίασαν ότι η ανάρτηση τους «άρεσε» μέχρι να φθάσουν στη φωτογραφία με τον Τραμπ.

«Ήταν τόσο όμορφο μέχρι που κάποιος έπρεπε να συμπεριλάβει αυτή τη φωτογραφία του Τραμπ», «Μου άρεσε και μετά δεν μου άρεσε, επειδή ΔΕΝ υποστηρίζουμε τον Τραμπ... αηδιαστικό...», είναι μερικά από τα σχόλια στο Instagram post του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον για το νέο έτος.