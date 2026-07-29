Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Δημοσίευσαν φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι τους

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσαν φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές τους με τα παιδιά τους.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησαν στο Instagram, εμφανίζονται σε διάφορες βασιλικές εκδηλώσεις, αλλά και σε στιγμές χαλάρωσης με τα τρία παιδιά τους, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

«Ευχαριστούμε όλους όσους έκαναν τους τελευταίους μήνες τόσο ξεχωριστούς!», γράφει, μεταξύ άλλων, η λεζάντα της ανάρτησης.

Το κολάζ ξεκινά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον έξω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, όταν διοργάνωσαν ένα πάρτι στον κήπο της βασιλικής κατοικίας στις 8 Μαΐου, με τον διάδοχο του θρόνου να φοράει ψηλό καπέλο.

Η φωτογραφίες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά τους

Η οικογένεια εμφανίστηκε επίσης στο Wimbledon τον Ιούνιο, με την πριγκίπισσα Κέιτ να απονέμει το τρόπαιο στη νικήτρια του γυναικείου τουρνουά, καθώς και σε ένα βίντεο.

Σε ένα άλλο βίντεο, η πριγκίπισσα Κέιτ εμφανίζεται να συνομιλεί με έναν πρώην ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο Christie κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της εκεί τον Ιούνιο. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φωτογραφήθηκε επίσης να συνομιλεί με τον τηλεοπτικό θρύλο Ντέιβιντ Ατένμπορο στη γιορτή για τα 100ά του γενέθλια.

Μεταξύ άλλων, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να ξαπλώνει στο γρασίδι μαζί με τα παιδιά του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Η φωτογραφία -στην οποία εμφανίζονται επίσης τα δύο σκυλιά της οικογένειας, Όρλα και Όττο- δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο, με αφορμή τον εορτασμό της 15ης επετείου γάμου του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το post περιλαμβάνει κι άλλες φωτογραφίες με τα παιδιά τους.