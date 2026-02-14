Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ήθελε τον πρίγκιπα Άντριου εκτός βασιλικής οικογένειας χρόνια πριν του αφαιρέσουν τους τίτλους

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε εκφράσει ανησυχίες για τον ρόλο του πρίγκιπα Άντριου στην βασιλική οικογένεια, πολύ πριν ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρέσει επίσημα όλους τους τίτλους του το 2025.

Στο νέο του βιβλίο «William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story» που κυκλοφορεί στις 10 Μαρτίου, ο ειδικός στα ζητήματα της βασιλικής οικογένειας, Ράσελ Μάιερς, περιγράφει εκτενώς τη στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ απέναντι στον θείο του.

Σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα «The Mirror», είχε μιλήσει στον πατέρα του μετά τη συνέντευξη του Άντριου στο BBC το 2019 σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν, ζητώντας από τον Κάρολο και την τότε βασίλισσα Ελισάβετ να παρέμβουν.

Μία πηγή ανέφερε παράλληλα, ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου «δεν συμπάθησε ποτέ ιδιαίτερα τον θείο του και ήθελε να βγει αμέσως από το προσκήνιο, πριν η κατάσταση χειροτερέψει περαιτέρω».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η άποψή του ήταν ότι ο Άντριου είχε εμπλακεί μόνος του σε όλο το σκάνδαλο και έπρεπε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μακριά από την οικογένεια. Αν και ο Άντριου αποσύρθηκε από τα δημόσια βασιλικά του καθήκοντα μετά τη συνέντευξη, συνέχισε να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως εκκλησιαστικές γιορτές και κηδείες.

Παρ’ όλα αυτά, πηγή από το παλάτι τόνισε ότι ο Ουίλιαμ ήταν κατηγορηματικός πως δεν υπήρχε κανένα όφελος στο να προστατευθεί ο πρίγκιπας Άντριου και ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται κοντά στην οικογένεια σε καμία περίσταση. Κάθε νέα αποκάλυψη για την υπόθεση, έθετε την οικογένεια υπό νέο «στίγμα». Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε αφαιρέσει από τον δεύτερο γιο της τους στρατιωτικούς τίτλους και τις προστασίες του τον Ιανουάριο του 2022, μετά την απόρριψη της προσπάθειας του Άντριου να ακυρωθεί η αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Άντριου αρνήθηκε επανειλημμένα τις κατηγορίες και ήρθε σε διακανονισμό με τη Τζιούφρε το 2022, πριν εκείνη αυτοκτονήσει τον Απρίλιο του 2025.

Παρά τις προσπάθειες της βασίλισσας να προστατεύσει τον γιο της και την αρχική στάση του Κάρολου να ακολουθήσει τη μητέρα του, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τελικά τους τίτλους και τις τιμές του Άντριου τον Οκτώβριο του 2025.

Με πληροφορίες από PEOPLE