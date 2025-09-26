Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η πρώτη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο μετά την επανένωσή του με τον πρίγκιπα Χάρι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε πριν τρεις ημέρες στη Σκωτία, προκειμένου να περάσει χρόνο με τον πατέρα του. Αυτή μάλιστα, είναι η πρώτη τους συνάντηση, μετά την επανένωση του βασιλιά Κάρολου με τον πρίγκιπα Χάρι.

Την Τρίτη, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μετέβη στο Μπαλμόραλ για να περάσει χρόνο μόνος του με τον βασιλιά Κάρολο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την πρώτη συνάντηση του βρετανού μονάρχη με τον Πρίγκιπα Χάρι έπειτα από 19 μήνες.

Μετά την άνοδο του βασιλιά Καρόλου στον βρετανικό θρόνο το 2022, πατέρας και γιος έχουν καθιερώσει μία «παράδοση» μικρών αποδράσεων μαζί στη Σκωτία, και αυτή η επίσκεψη αναμένεται να διαρκέσει λίγες ημέρες.

Ο βασιλιάς Κάρολος συνήθως διαμένει στο Μπέρκχολ, την κατοικία του στο κτήμα του Μπαλμόραλ, την οποία κληρονόμησε από τη γιαγιά του, τη Βασιλομήτορα, το 2002. Παρότι περνά χρόνο και στο κάστρο του Μπαλμόραλ, το Μπέρκχολ λειτουργεί ως η πιο «προσωπική» του κατοικία.

Η Daily Mail δημοσίευσε την Πέμπτη φωτογραφίες του πρίγκιπα Ουίλιαμ να αποβιβάζεται από ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο του Αμπερντίν, κρατώντας μία μικρή βαλίτσα στο χέρι και φορώντας ακόμη το ίδιο κοστούμι που φορούσε νωρίτερα την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια επίσημης εμφάνισής του στο Σάουθπορτ με τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλεντον.

Το ταξίδι αυτό είναι ξεχωριστό από τη συνηθισμένη συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας στο τέλος του καλοκαιριού στο κάστρο του Μπαλμόραλ, η οποία αποτελεί παράδοση διακοπών.

Αξίζει να σημειωθεί, πως παρότι η σχέση του βασιλιά Καρόλου με τον πρίγκιπα Χάρι, δείχνει να θερμαίνεται, η ένταση μεταξύ Χάρι και πρίγκιπα Ουίλιαμ παραμένει, και η δική τους σχέση δεν δείχνει σημάδια επούλωσης.

«Η ρήξη είναι πολύ βαθιά και μακροχρόνια. Δεν θα αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, μέχρι ο Χάρι να κάνει ένα βήμα και να ζητήσει συγγνώμη», δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ο Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας του Battle of Brothers.

Με πληροφορίες από PEOPLE