Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φωτογραφία για την επέτειο των 15 χρόνων γάμου με την Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν ένα νέο οικογενειακό πορτρέτο με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων γάμου.

Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ποζάρουν ξαπλωμένοι στο γρασίδι, χαμογελαστοί, έχοντας δίπλα τους τα τρία παιδιά τους καθώς και τον σκύλο της οικογένειας, σε στιγμιότυπο από τις διακοπές του Πάσχα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στην Cornwall από τον φωτογράφο Matt Porteous.

Η εικόνα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενη από ένα emoji καρδιάς και τη λεζάντα: «Γιορτάζοντας 15 χρόνια γάμου».

Το βασιλικό ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011 στο Westminster Abbey, σε μια λαμπρή τελετή που μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε ολόκληρο τον κόσμο και παρακολούθησαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δισεκατομμύρια θεατές.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο University of St Andrews και τα τρία πρώτα χρόνια του γάμου τους έζησαν στο Anglesey, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εκπαιδεύτηκε ως πιλότος ελικοπτέρου έρευνας και διάσωσης της Royal Air Force.

«Λάτρεψα τον χρόνο που πέρασα εδώ. Ήταν υπέροχα… Μου λείπει πολύ. Μου λείπει η δουλειά, μου λείπει η συντροφικότητα», δήλωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε εκπαιδευόμενους την Τρίτη, προσθέτοντας: «Ο χρόνος εδώ περνά γρήγορα. Όταν κοιτάξετε πίσω, θα το θυμάστε με αγάπη».

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον πρίγκιπα Τζορτζ, το 2013, ενώ ακολούθησαν η πριγκίπισσα Σάρλοτ το 2015 και ο πρίγκιπας Λούις το 2018.

Με πληροφορίες από BBC