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Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά του και τη Γιορτή του Πατέρα

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έγινε 44 ετών

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Instagram
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Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μοιράστηκε με το κοινό μια οικογενειακή φωτογραφία με την κόρη του, πριγκίπισσα Σάρλοτ, με αφορμή τόσο τα 44α γενέθλιά του όσο και την Ημέρα του Πατέρα.

Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίζεται με τη στρατιωτική στολή των Welsh Guards δίπλα στην 11χρονη κόρη του. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον μετά την παρέλαση Trooping the Colour το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η φωτογραφία συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και την Ημέρα του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου! Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ», με την υπογραφή της πριγκίπισσας της Ουαλίας και των τριών παιδιών τους.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δημοσίευσε μια παλαιότερη φωτογραφία του νεαρού τότε Καρόλου δίπλα στον πατέρα του, τον πρίγκιπα Φίλιππο, ντυμένο με τη στολή της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF).

«Γιορτάζουμε όλους τους πατέρες και σκεφτόμαστε όσους θα ήθελαν να βρίσκονται σήμερα μαζί με τους δικούς τους μπαμπάδες», ανέφερε η σχετική ανάρτηση.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλιά του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του στο Royal Ascot, για πρώτη φορά από το 2023.

Η Κέιτ Μίντλετον είχε απουσιάσει από τη διάσημη διοργάνωση μετά τη διάγνωση καρκίνου στις αρχές του 2024 και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές για προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι αναμένεται να ταξιδέψουν μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και τη 5χρονη Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με το BBC, στο ζευγάρι έχει προσφερθεί βασιλική κατοικία για τη διαμονή του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, γεγονός που θεωρείται ακόμη μία ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ του ζευγαριού - που πλέον ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες - και της βρετανικής μοναρχίας.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

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