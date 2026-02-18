Πρίγκιπας Ουίλιαμ για ψυχική υγεία: Χρειαζόμαστε περισσότερους άνδρες-πρότυπα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε ανοιχτά για το πώς αφιερώνει χρόνο για να «κατανοήσει τα συναισθήματά του», σε μια ειλικρινή συζήτηση για την ψυχική υγεία.

Δήλωσε σε ένα ειδικό επεισόδιο της εκπομπής Life Hacks του BBC Radio 1 ότι «χρειαζόμαστε περισσότερους άνδρες-πρότυπα» που να μιλούν δημόσια για την ψυχική τους υγεία, ώστε να βοηθούν και άλλους άνδρες να κάνουν το ίδιο.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα την αυτοκτονία στους άνδρες μαζί με τον παρουσιαστή Greg James, είπε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τις συζητήσεις να «γίνουν δεύτερη φύση για όλους μας» και αναφέρθηκε στις δικές του στρατηγικές για την επεξεργασία των συναισθημάτων του.

Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα πολύ κοντά στην καρδιά του πρίγκιπα, και η Royal Foundation συμβάλλει με 1 εκατ. λίρες για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών.

Σύμφωνα με την Office for National Statistics, η αυτοκτονία ήταν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία το 2024.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε την υψηλή συχνότητα αντρικών αυτοκτονιών στο Ηνωμένο Βασίλειο «πραγματική εθνική καταστροφή», επισημαίνοντας ότι δεν συζητιέται αρκετά.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Μέρος του να νιώθεις άνετα να μιλάς για την ψυχική υγεία είναι να την κατανοείς»

Αναφερόμενος στα δικά του συναισθήματα, είπε: «Χρειάζομαι πολύ χρόνο για να κατανοήσω τα συναισθήματά μου και γιατί αισθάνομαι όπως αισθάνομαι, και θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική κάθε τόσο, για να ελέγχεις τον εαυτό σου και να καταλαβαίνεις γιατί νιώθεις έτσι.

«Μερικές φορές υπάρχει προφανής εξήγηση, μερικές φορές όχι. Πιστεύω στην ιδέα ότι η ψυχική κρίση είναι προσωρινή - μπορεί να περάσεις μια έντονη στιγμή ψυχικής κρίσης, αλλά θα περάσει».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προέτρεψε τους ανθρώπους να «μάθουν να αγαπούν και να κατανοούν τον εαυτό τους».

Τόνισε επίσης τη σημασία του να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, λέγοντας: «Μέρος του να νιώθεις άνετα να μιλάς για την ψυχική υγεία είναι να την κατανοείς».

Όταν ρωτήθηκε αν τα παιδιά του μιλούν ανοιχτά για τα συναισθήματά τους, ο ίδιος αστειεύτηκε: «Μερικές φορές υπερβολικά. Λαμβάνω όλες τις λεπτομέρειες, που αγαπώ, είναι καταπληκτικό».

Πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε περισσότερα αρσενικά πρότυπα που να μιλούν γι’ αυτό και να το κανονικοποιούν, ώστε να γίνει δεύτερη φύση για όλους μας».

Εξέφρασε επίσης ότι η υποστήριξη από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας μπορεί να αποτελέσει «ένα μικρό σκαλοπάτι» για να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις μια δύσκολη στιγμή.

«Και αν μιλάμε περισσότερο για αυτό και εκπαιδεύουμε περισσότερο τους ανθρώπους, τότε η ιδέα της αυτοκτονίας θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Γιατί αύριο μπορεί να ξυπνήσεις και να νιώσεις πολύ διαφορετικά».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ψυχική υγεία και τον αντίκτυπο της αυτοκτονίας στους άνδρες.

