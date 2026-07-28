Πρίγκιπας Oυίλιαμ για καταστροφικές φωτιές στην Ευρώπη: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξέδωσε ένα προσωπικό μήνυμα προς όσους έχουν πληγεί από τις «καταστροφικές» φωτιές που συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη.

Η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες πυρκαγιές που έχουν προκαλέσει απομακρύνεις πολιτών και την καταστροφή τεράστιων εκτάσεων γης.

Παράλληλα, στη Βρετανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, με την ανησυχία να είναι φανερή για την πρόκληση πυρκαγιών.

Το μήνυμα του πρίγκιπα Ουίλιαμ

«Οι σκέψεις μας είναι μαζί με όλους όσους έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο», έγραψε ο πρίγκιπας της Ουαλίας σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στον κοινό λογαριασμό του με την πριγκίπισσα της Ουαλίας το βράδυ της Δευτέρας. «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στους πυροσβέστες, στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στους εθελοντές που εργάζονται ακούραστα υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

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Συνέχισε: «Αυτά τα γεγονότα μας υπενθυμίζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις προκλήσεις που θέτει ένα όλο και πιο ακραίο κλίμα, καθώς και τη σημασία της προστασίας τόσο των ανθρώπων όσο και της φύσης».

Η δήλωση του πρίγκιπα της Ουαλίας ανέδειξε ένα από τα μακροχρόνια ενδιαφέροντά του, δηλαδή την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας ξεκίνησε το έργο που αποτελεί το πάθος του, το «The Earthshot Prize», το 2020, με σκοπό να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για την αποκατάσταση του φυσικού κόσμου και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ρύπανση.

Όπως και ο γιος του, ο βασιλιάς Κάρολος αγωνίζεται εδώ και καιρό για το περιβάλλον.

Οι φωτιές στην Ευρώπη

Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους, καθώς ακραίες πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε όλη την Ευρώπη.

Η Ισπανία και η Γαλλία έχουν πληγεί περισσότερο, μετά τις ακραίες θερμοκρασίες που επικράτησαν το καλοκαίρι. 220.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια γης. Η πυρκαγιά αυτή έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην Ισπανία, έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους 116.000 άνθρωποι και έχουν καεί περίπου 70.000 εκτάρια φέτος. Μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με ταχύτητα στην περιοχή της Ανδαλουσίας στις 10 Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα 12 θανάτους και 23 αγνοούμενους, σε μια πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο θανατηφόρες στην Ισπανία.

Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για περαιτέρω δασικές πυρκαγιές, καθώς πλησιάζει ο τέταρτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Αγγλία την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από HELLO! Magazine