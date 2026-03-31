Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Είναι αποφασισμένος να προστατεύσει την Σάρλοτ και τον Λούις από το «σύνδρομο του εφεδρικού»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται να εστιάζει ιδιαίτερα στο μέλλον των παιδιών του, έχοντας πλήρη επίγνωση των διαφορετικών ρόλων που τους επιφυλάσσει η βασιλική τους καταγωγή.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, στόχος του πρίγκιπα Ουίλιαμ είναι να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος και να εξασφαλίσει μια πιο ισορροπημένη ζωή για όλα τα παιδιά του.

Όπως αναφέρει η βιογράφος της μητέρας του, Τίνα Μπράουν, ο Ουίλιαμ ανησυχεί για τη σκληρότητα της «πρωτοτοκίας», δηλαδή του συστήματος που δίνει προτεραιότητα στον πρωτότοκο διάδοχο.

Σύμφωνα με την ίδια, είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι τα μικρότερα παιδιά του, η Σάρλοτ και ο Λούις, θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένα, τόσο οικονομικά όσο και προσωπικά, ώστε να ζήσουν ανεξάρτητες ζωές, μακριά από τους περιορισμούς που συνοδεύουν έναν «δεύτερο ρόλο».

Το παράδειγμα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον Χάρι

Η στάση αυτή φαίνεται να επηρεάζεται από την εμπειρία του αδελφού του, πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος μεγάλωσε ως «εφεδρικός» διάδοχος.

Ο ίδιος μάλιστα, έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη θέση, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «σκιά» και «plan B» στην αυτοβιογραφία του.

Η πορεία του Χάρι, που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020 μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ, φαίνεται να έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον βλέπουν το μέλλον των δικών τους παιδιών.

Το ζευγάρι μεγαλώνει τρία παιδιά με τον Τζoρτζ, να είναι ο επόμενος στη σειρά διαδοχής μετά τον πατέρα του. Ήδη, ο νεαρός πρίγκιπας αρχίζει σταδιακά να συμμετέχει σε βασιλικές υποχρεώσεις, προετοιμαζόμενος για τον μελλοντικό του ρόλο.

Παράλληλα όμως, οι γονείς του επιδιώκουν να προστατεύσουν τα δύο μικρότερα παιδιά από τις πιέσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο παρελθόν άλλοι «δευτερεύοντες» διάδοχοι, διασφαλίζοντας ότι θα έχουν περισσότερη ελευθερία επιλογών στη ζωή τους.

Η στάση αυτή δείχνει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στη μοναρχία, με στόχο να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος και να εξασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα για τη νέα γενιά της βασιλικής οικογένειας.

Με πληροφορίες από PEOPLE