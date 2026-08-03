ΔΙΕΘΝΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Διεθνή

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αρνήθηκε μια πρόκληση γιατί «ντροπιάζει» τον πρίγκιπα Τζορτζ

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρακολούθησαν τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας στη Γλασκώβη

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΖΟΡΤΖ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι γνωστό ότι κάνουν περιστασιακά βόλτες με ποδήλατο μαζί, αλλά αρνήθηκαν την ευκαιρία αυτή στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2026 — προς μεγάλη ανακούφιση των παιδιών τους.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας διέκοψαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές για να παρακολουθήσουν τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας στη Γλασκώβη της Σκωτίας, το Σάββατο 1 Αυγούστου, και έφεραν μαζί και τα τρία τους παιδιά: τον πρίγκιπα Τζορτζ, 13 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 11 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 8 ετών.

Μία πρόταση που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέρριψε

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στους Αγώνες — οι οποίοι διοργανώνονται κάθε τέσσερα χρόνια — η οικογένεια παρακολούθησε τους αγώνες ποδηλασίας πίστας και συναντήθηκε με πρώην πρωταθλητές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ο Σερ Κρις Χόι και η Ντέιμ Λόρα Κένι.

Η εφημερίδα «The Telegraph» ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κένι προσκάλεσε τον Ουίλιαμ και την Κέιτ να «έρθουν να το δοκιμάσουν» σε ένα ποδήλατο τάντεμ, με αποτέλεσμα ο Ουαλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Γκέθιν Τζόουνς να ρωτήσει τα παιδιά τους: «Θα θέλατε να δείτε τη μαμά και τον μπαμπά σε ένα ποδήλατο τάντεμ στο ποδηλατοδρόμιο αργότερα;».

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έδωσε μια κατηγορηματική απάντηση: «Όχι».

«Σας ντροπιάζουμε αρκετά έτσι κι αλλιώς», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η οικογένεια πέρασε επίσης χρόνο με τους αθλητές της Ομάδας της Ουαλίας στο Wales House, όπου ο καθένας τους έλαβε ως δώρο ένα λούτρινο παιχνίδι της Γκουέν, του ουαλικού δράκου, καθώς και τις δικές τους ουαλικές στολές ποδηλασίας.

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Δημοσίευσαν φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι τους

Οι φωτογραφίες που επέλεξε το ζευγάρι για τη νέα δημοσίευσή του στο Instagram στη λεζάντα της οποίας γράφει: «Ευχαριστούμε όλους όσους έκαναν τους τελευταίους μήνες τόσο ξεχωριστούς»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΖΙΑΝΙ ΙΝΦΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ FIFA ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ

Διεθνή / Τζιάνι Ινφαντίνο: Ο πρόεδρος της FIFA ζητά από τον Τραμπ να σώσει τη θέση του

Εντείνονται οι πιέσεις για την παραίτησή του μετά το σχέδιό του να παραχωρήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων του Τζος Κούσνερ
THE LIFO TEAM
ΘΕΟΥΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ ΣΥΝΟΡΑ

Διεθνή / Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν μετά τη μαζική εισροή στα σύνορα

Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, αριθμός που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις στη Θέουτα την Πέμπτη
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛ ΦΑΓΕΝΤ HARRODS

Διεθνή / Υπόθεση Αλ Φαγέντ: Τουλάχιστον πέντε επιζώσες αναγνωρίστηκαν ως θύματα σύγχρονης δουλείας

Εκατοντάδες γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Harrods στο Λονδίνο από το 1985 έως το 2010, για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και εμπορία ανθρώπων
THE LIFO TEAM
«Φυλακισμένοι στον παράδεισο»: το Πράσινο Ακρωτήριο έγινε καταφύγιο και αδιέξοδο για ΛΟΑΤΚΙ+ διωκόμενους

Διεθνή / «Φυλακισμένοι στον παράδεισο»: το Πράσινο Ακρωτήριο έγινε καταφύγιο και αδιέξοδο για ΛΟΑΤΚΙ+ διωκόμενους

Στο Πράσινο Ακρωτήριο, ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι που διώκονται σε άλλες αφρικανικές χώρες βρίσκουν ανάσα, αλλά όχι μέλλον. Δεν κινδυνεύουν να συλληφθούν για την ταυτότητά τους, όμως μένουν χωρίς χαρτιά, άσυλο και σταθερή δουλειά.
THE LIFO TEAM
 
 