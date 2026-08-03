Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αρνήθηκε μια πρόκληση γιατί «ντροπιάζει» τον πρίγκιπα Τζορτζ

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι γνωστό ότι κάνουν περιστασιακά βόλτες με ποδήλατο μαζί, αλλά αρνήθηκαν την ευκαιρία αυτή στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2026 — προς μεγάλη ανακούφιση των παιδιών τους.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας διέκοψαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές για να παρακολουθήσουν τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας στη Γλασκώβη της Σκωτίας, το Σάββατο 1 Αυγούστου, και έφεραν μαζί και τα τρία τους παιδιά: τον πρίγκιπα Τζορτζ, 13 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 11 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 8 ετών.

Μία πρόταση που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέρριψε

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στους Αγώνες — οι οποίοι διοργανώνονται κάθε τέσσερα χρόνια — η οικογένεια παρακολούθησε τους αγώνες ποδηλασίας πίστας και συναντήθηκε με πρώην πρωταθλητές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ο Σερ Κρις Χόι και η Ντέιμ Λόρα Κένι.

Η εφημερίδα «The Telegraph» ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κένι προσκάλεσε τον Ουίλιαμ και την Κέιτ να «έρθουν να το δοκιμάσουν» σε ένα ποδήλατο τάντεμ, με αποτέλεσμα ο Ουαλός τηλεοπτικός παρουσιαστής Γκέθιν Τζόουνς να ρωτήσει τα παιδιά τους: «Θα θέλατε να δείτε τη μαμά και τον μπαμπά σε ένα ποδήλατο τάντεμ στο ποδηλατοδρόμιο αργότερα;».

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έδωσε μια κατηγορηματική απάντηση: «Όχι».

Prince William, Catherine, the Princess of Wales, and their three children — Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis —attended the 2026 Commonwealth Games Saturday in Glasgow, Scotland.



The event, held every four years, brings together athletes from across the… pic.twitter.com/NfTAOgYNkv — CBS News (@CBSNews) August 2, 2026

«Σας ντροπιάζουμε αρκετά έτσι κι αλλιώς», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η οικογένεια πέρασε επίσης χρόνο με τους αθλητές της Ομάδας της Ουαλίας στο Wales House, όπου ο καθένας τους έλαβε ως δώρο ένα λούτρινο παιχνίδι της Γκουέν, του ουαλικού δράκου, καθώς και τις δικές τους ουαλικές στολές ποδηλασίας.

Με πληροφορίες από People