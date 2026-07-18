Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Απών από την επανένωση Καρόλου με Χάρι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απουσιάζε από την ιδιωτική επανένωση του βασιλιά Καρόλου με τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκαν τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ στην ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Χάιγκροουβ, στο Γκλόστερσαϊρ, στις 10 Ιουλίου. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από το παλάτι ως «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

Ήταν η πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς Κάρολος συναντούσε από κοντά τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Παράλληλα, ήταν και η πρώτη κοινή παρουσία του Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, όταν είχαν επιστρέψει για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Γιατί επελέγη ως τόπος συνάντησης το Χάιγκροουβ

Το Χάιγκροουβ επελέγη ως τόπος της συνάντησης, καθώς αποτελεί εδώ και δεκαετίες την αγαπημένη εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου και προσφέρει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα σε σχέση με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη συνάντηση και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθεί οπτικό υλικό.

Η Μέγκαν και τα δύο παιδιά φέρεται να έφτασαν στη Βρετανία το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, προερχόμενοι από διακοπές στην Ευρώπη. Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ταξιδέψει νωρίτερα στη χώρα για εκδηλώσεις που σχετίζονταν με τη φιλανθρωπική οργάνωση WellChild και τους Invictus Games.

Η επιλογή του Χάιγκροουβ είχε και -κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης- μία πρακτική διάσταση. Ο Χάρι βρισκόταν το πρωί της ίδιας ημέρας στο Μπέρμιγχαμ, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους μέχρι τους Invictus Games του 2027, ενώ ο βασιλιάς μετέβη στην κατοικία του μετά από υποχρεώσεις στην Οξφορντσάιρ.

Το συγκεκριμένο μέρος έχει και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον πρίγκιπα Χάρι. Στην αυτοβιογραφία του Spare περιγράφει με νοσταλγία το Χάιγκροουβ και αποκαλύπτει ότι ο ίδιος και ο αδελφός του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, περνούσαν μεγάλο μέρος της εφηβείας τους σε ένα υπόγειο καταφύγιο που αποκαλούσαν «Club H».

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αμετάβλητες οι σχέσεις του με τον Χάρι

«Ήταν το ιδανικό καταφύγιο για έναν έφηβο, ιδιαίτερα για εμένα. Όταν ήθελα ηρεμία, την έβρισκα εκεί. Όταν ήθελα να κάνω σκανδαλιές, ήταν το πιο ασφαλές μέρος. Και όταν ήθελα να μείνω μόνος, τι καλύτερο από ένα υπόγειο καταφύγιο στη βρετανική ύπαιθρο;» είχε γράψει, σημειώνοντας ότι «ο Γουίλι ένιωθε ακριβώς το ίδιο».

Παρά τη συνάντηση του βασιλιά με τον Χάρι και την οικογένειά του, οι σχέσεις με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ φαίνεται πως παραμένουν αμετάβλητες.

Την ώρα που ο Χάρι βρισκόταν στο Χάιγκροουβ, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα πόλο στο Ουίνδσορ και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο να συναντηθεί με τον αδελφό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Σάσεξ στη Βρετανία.

Η επανένωση πραγματοποιήθηκε έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, μια απόφαση που προκάλεσε βαθιά ρήξη στις σχέσεις τους με τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και ο πρίγκιπας Χάρι επιθυμούσαν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ενώ ο μονάρχης ήθελε ιδιαίτερα να δει ξανά τα εγγόνια του.

Με πληροφορίες από OK! Magazine