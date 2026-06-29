Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύπτει τις αγαπημένες αναμνήσεις του με τη γιαγιά του

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αναπολεί τις αγαπημένες του στιγμές με τη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο.

Μετά τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022, η βασίλισσα Ελισάβετ τιμάται μέσω ενός ψηφιακού αφιερώματος που συνεχώς εμπλουτίζεται, στο πλαίσιο του οποίου το κοινό και διακεκριμένες προσωπικότητες καλούνται να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τη μονάρχη.

Σε ένα σύντομο βίντεο-αφιέρωμα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας κλήθηκε να περιγράψει τις δικές του αγαπημένες αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασε κοντά στη γιαγιά του και τον παππού του, πρίγκιπα Φίλιππο.

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Στο αφιέρωμά του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι οι «πιο αγαπημένες του αναμνήσεις» από τη βασίλισσα Ελισάβετ αφορούν τις στιγμές που τη θυμάται να χαλαρώνει στην κατοικία της, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκεπτόταν συχνά τους παππούδες του όταν φοιτούσε στο κοντινό Κολλέγιο Ίτον, στην πόλη δίπλα στο Ουίνδσορ, για να κουβεντιάσουν πίνοντας τσάι και τρώγοντας κέικ.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Αυτές οι στιγμές με τη γιαγιά μου είναι κάτι που θα κρατήσω πάντα στην καρδιά μου»

«Αν και είχα την τιμή να γνωρίζω την αείμνηστη Βασίλισσα καλύτερα από τους περισσότερους, μερικές από τις πιο αγαπημένες μου αναμνήσεις από τη γιαγιά μου προέρχονται από εδώ, στο Ουίνδσορ. Θυμάμαι πολλά ήσυχα απογεύματα, όταν έπινα τσάι μαζί της και με τον παππού μου στο κάστρο. Συζητούσαμε, μοιραζόμασταν ιστορίες και βλέπαμε πόσο απόλυτα άνετα ένιωθε εδώ, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της και τα πολυαγαπημένα της σκυλιά και άλογα», είπε ο Ουίλιαμ στην ηχογράφηση.

«Μέχρι και σήμερα, μου έχει μεταδώσει την αγάπη για την ώρα του τσαγιού, κάτι που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν. Βλέποντάς την να ιππεύει τα άλογά της στο Great Park, ακόμα και στα προχωρημένα της χρόνια, αποκαλυπτόταν μια πλευρά της γιαγιάς που ο κόσμος δεν έβλεπε συχνά – εκτός υπηρεσίας, χαλαρή και απόλυτα άνετη», συνέχισε.

«Αυτές οι στιγμές με τη γιαγιά μου είναι κάτι που θα κρατήσω πάντα στην καρδιά μου», κατέληξε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.



Με πληροφορίες από People