Πρίγκιπας Χάρι: Ξεκινά η δίκη του κατά της Daily Mail - Μια υπόθεση που μπορεί να αναστατώσει τα βρετανικά ΜΜΕ

Το πρωί της Δευτέρας, ο πρίγκιπας Χάρι θα αντιμετωπίσει τη Daily Mail, ένα από τα πιο ισχυρά ΜΜΕ της Βρετανίας, σε δικαστήριο στο Λονδίνο.

Η δίκη του πρίγκιπα Χάρι, που αναμένεται να διαρκέσει εννέα εβδομάδες, φέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο σημαντικές νομικές αντιπαραθέσεις μεταξύ μέλους της βασιλικής οικογένειας και ταμπλόιντ.

Στην αγωγή του, ο πρίγκιπας Χάρο πλαισιώνεται από εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής κοινωνίας, όπως οι τραγουδιστές Έλτον Τζον και ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Λιζ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η Λέιντι Ντόριν Λόρενς και ο πρώην πολιτικός Σάιμον Χιουζ.

Αντίπαλος τους είναι ο εκδότης της Daily Mail και της Mail on Sunday, με τον Paul Dacre, μακροχρόνιο αρχισυντάκτη, να αναμένεται να καταθέσει.

Οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές καθώς ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εφημερίδες παρακολουθούσαν τηλεφωνικές γραμμές, υπέκλεπταν προσωπικά μηνύματα, πλήρωναν αστυνομικούς, απέκτησαν παράνομα ιατρικά αρχεία και παρακολουθούσαν σπίτια διασήμων.

Η εκδοτική εταιρεία Associated Newspapers χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «απαράδεκτες» και «προσβολή για τους έντιμους δημοσιογράφους».

Η αντίδραση του Χάρι απέναντι στα ταμπλόιντ έχει ρίζες στο παρελθόν: η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, σκοτώθηκε το 1997 σε τροχαίο στο Παρίσι ενώ την καταδίωκαν παπαράτσι. Ο ίδιος έχει επικρίνει τη μεταχείριση της συζύγου του, Μέγκαν, από τον Τύπο. Το 2021, το δικαστήριο έκρινε ότι η Mail on Sunday παραβίασε την ιδιωτικότητα της δούκισσας δημοσιεύοντας τμήμα επιστολής προς τον πατέρα της.

Η απόφαση του Χάρι να κινηθεί νομικά απέναντι στα ταμπλόιντ είχε προσωπικό και οικονομικό κόστος. Το 2023 έγινε ο πρώτος βασιλικός που κατέθεσε σε δικαστήριο σε πάνω από 130 χρόνια, σε μια υπόθεση κατά του εκδότη της Mirror, όπου το δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση τηλεφωνικών γραμμών και του απέδωσε αποζημίωση 140.600 λίρες. Το 2024 επιτεύχθηκε διακανονισμός με τον εκδότη της Sun και της News of the World για περίπου 10 εκατ. λίρες.

Η αντιπαράθεση με τη Daily Mail προβλέπεται σφοδρή, με κόστος που εκτιμάται στα 38 εκατ. λίρες μαζί με τα νομικά έξοδα. Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο και αμφιλεγόμενους μάρτυρες, όπως ο Γκράχαμ Τζόνσον, πρώην δημοσιογράφος που διερευνά τις πρακτικές της Daily Mail από το 2015, αλλά με παρελθόν που περιλαμβάνει παραδοχή τηλεφωνικών υποκλοπών και παραποίηση γεγονότων κατά τη διάρκεια της καριέρας του στα ταμπλόιντ.



Παρά τις δυσκολίες, ο Χάρι εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα και να λογοδοτήσουν τα ταμπλόιντ για τις πρακτικές τους, σε μια υπόθεση που αναμένεται να συγκλονίσει τα βρετανικά μέσα.

