Πρίγκιπας Χάρι: «Θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο» υποστηρίζουν πηγές από το παλάτι

Για «τεράστιο βήμα» κάνουν λόγο πηγές από το παλάτι, μετά τη συνάντηση - ορόσημο πρίγκιπα Χάρι και βασιλιά Καρόλου στη Βρετανία.

Η τετραήμερη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία αυτόν τον Σεπτέμβριο, ήταν εντελώς διαφορετική από κάθε άλλη που έχει κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή από τότε που αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Πηγές κοντά στη βρετανική βασιλική οικογένεια, ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας Χάρι έδειξε έντονο ενθουσιασμό στις δημόσιες εμφανίσεις του κατά την παραμονή του στη χώρα. Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από τον Χάρι που είχε φανεί σε πρόσφατες επισκέψεις του, όπου δικαστικές διαμάχες και νομικά προβλήματα επισκίαζαν τα πάντα.

Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου, η ίδια θετική ενέργεια τον συνόδευσε στην πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον πατέρα του. Σχεδόν μετά από μία ώρα, μια ιστορική και φορτισμένη συνάντηση είχε μόλις ολοκληρωθεί, φέρνοντας πιο κοντά την ελπίδα για συμφιλίωση. «Είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα χτίσιμο εμπιστοσύνης», ανέφερε μιλώντας στο PEOPLE, η πρώην εκπρόσωπος της βασίλισσας Ελισάβετ.

Για περισσότερο από ενάμιση χρόνο, πατέρας και γιος ήταν αποξενωμένοι, με τη σχέση τους να έχει τραυματιστεί από χρόνια δημόσιων διαφωνιών και προσωπικών πληγών. Η συγκεκριμένη συνάντηση δεν ήταν απλώς για τις κάμερες, ήταν μια ευκαιρία να αρχίσει η αποκατάσταση μιας ρημαγμένης σχέσης.

«Δείχνει τον δρόμο για το μέλλον. Είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης», παραδέχεται πηγή κοντά και στις δύο πλευρές. «Πάντα είναι καλύτερο να υπάρχει διάλογος», ανέφερε άλλη πηγή.

Ωστόσο, καμία από τις πλευρές δε σχολίασε τι ειπώθηκε μεταξύ τους εκείνο το απόγευμα. Λίγη ώρα μετά τη συνάντηση, σε επόμενη δημόσια εμφάνιση, ο Χάρι έδειχνε αναζωογονημένος. Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς είναι ο βασιλιάς, απάντησε: «είναι πολύ καλά, ευχαριστώ».

Πρίγκιπας Χάρι: «Η προσοχή μου πρέπει να στραφεί στον πατέρα μου»

Μάλιστα οι παρευρισκόμενοι παρατήρησαν τη διάθεσή του. «Ήταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Ήταν κεφάτος», ανέφερε ένας. Δύο μέρες αργότερα, κατά η διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε αναλυτικά για το τι τον απασχολεί το επόμενο διάστημα.

«Η προσοχή μου πρέπει πραγματικά να στραφεί στον πατέρα μου», φέρεται να δήλωσε, την ίδια ώρα που άτομα της βασιλικής οικογένειας, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το ερώτημα είναι: θα μιλήσει δημόσια ο Χάρι για αυτή τη συνάντηση;

«Αν δεν ακούσουμε τίποτα, θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση. Αν όμως μιλήσει, τότε θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να ξανασυναντηθούν», λέει ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χάρντμαν, ενώ ο ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι προσθέτει: «Θα χρειαστεί λεπτοχειρισμός, σύμφωνα με τη λογική του παλατιού. Δεν υπάρχει λόγος να μην εξομαλυνθεί η κατάσταση, αλλά θα μπορούσε και να στραβώσει ξανά».

«Το γεγονός ότι η Καμίλα δεν ήταν παρούσα, ενώ στην προηγούμενη συνάντηση ήταν, δείχνει ότι ο Χάρι ενδεχομένως έστειλε ένα μήνυμα στον πατέρα του, ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί σε μια κατ’ ιδίαν συζήτηση», επισημαίνει η βασιλική βιογράφος Σάλι Μπέντελ Σμιθ. Για τον βασιλιά Κάρολο, η αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων μπορεί να ανοίξει τελικά τον δρόμο για περισσότερο χρόνο με τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, τους οποίους δεν έχει δει εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

«Ο Χάρι δείχνει να κάνει τα σωστά βήματα αυτή τη στιγμή για να χτίσει ξανά γέφυρες και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους. Και για τα εγγόνια, που ο παππούς τους έχει δει ελάχιστα», καταλήγει πηγή κοντά στο παλάτι.

Mε πληροφορίες από PEOPLE