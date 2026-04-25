Πρίγκιπας Χάρι: «Θα είμαι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας»

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων και αντιδράσεων κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία, όπου μίλησε για τον ρόλο του και τις θέσεις του σχετικά με τον πόλεμο και τη διεθνή ασφάλεια.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο ITV από το Κίεβο, ο πρίγκιπας Χάρι υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, παρά το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από τα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα από το 2020.

«Πάντα θα αποτελώ μέρος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ για να εργαστώ, να κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και αγαπώ να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χάρι έφτασε στο Κίεβο την Πέμπτη, σε μια περίοδο όπου η προσοχή στρέφεται και στη διεθνή διπλωματική κινητικότητα, καθώς ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ετοιμάζεται για επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Πρίγκιπας Χάρι: «Αυτή είναι η ώρα για την αμερικανική διακυβέρνηση»

Η παρουσία του στην Ουκρανία συνδέεται με συμμετοχή σε δράσεις και συζητήσεις για την ασφάλεια και τη στήριξη της χώρας στον πόλεμο.

Σε δημόσια τοποθέτησή του στο Φόρουμ Ασφάλειας του Κιέβου, ο Χάρι απηύθυνε έκκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζητώντας ταυτόχρονα από τις ΗΠΑ να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

«Αυτή είναι η ώρα για την αμερικανική διακυβέρνηση, για να δείξει η Αμερική ότι μπορεί να τιμήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, όχι από ελεημοσύνη αλλά λόγω του ρόλου της στην παγκόσμια ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του αυτές προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ειρωνικά τα λεγόμενά του, σημειώνοντας ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο και αμφισβητώντας τον ρόλο του στις διεθνείς εξελίξεις.

«Ξέρω ένα πράγμα, ο πρίγκιπας Χάρι δεν μιλάει εξ ονόματος του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι εγώ μιλάω περισσότερο για το Ηνωμένο Βασίλειο απ’ ότι αυτός. Όμως εκτιμώ πολύ τις συμβουλές του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ