Πρίγκιπας Χάρι: Συντάκτρια της Daily Mail αρνείται πως χρησιμοποίησε ιδιωτικό ντετέκτιβ για να τον παρακολουθεί

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε ιδιωτικό ντετέκτιβ για να «αρπάξει» πληροφορίες που αφορούσαν τον πρίγκιπα Χάρι και τις πρώην συντρόφους του, παρά το γεγονός ότι αποκαλύφθηκαν email που υποδηλώνουν το αντίθετο.

Το όνομα της Ρεμπέκα Ίνγκλις (Rebecca English) εμφανίζεται σε έξι από τα άρθρα που επικαλέστηκε ο πρίγκιπας Χάρι στην υπόθεσή του κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), εκδότη της Daily Mail.

Ο Χάρι είναι ένας από τους επτά ενάγοντες που έχουν κάνει αγωγή κατά του εκδότη, ισχυριζόμενοι ότι οι δημοσιογράφοι του επωφελήθηκαν από παράνομη συλλογή πληροφοριών επί δεκαετίες. Η ANL αρνείται όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι όλες οι πληροφορίες της αποκτήθηκαν νόμιμα.

Οι κατηγορίες αφορούν κυρίως τη δράση του Mike Behr, ιδιωτικού ντετέκτιβ με έδρα τη Νότια Αφρική, τον οποίο η Ίνγκλις είπε ότι γνώριζε μόνο ως «ελεύθερο δημοσιογράφο που μπορούσε να βοηθήσει σε ιστορίες από την Αφρική».

Κατά την εμφάνισή του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, η Ίνγκλις ρωτήθηκε σχετικά με την αποστολή των ακριβών πληροφοριών πτήσης της Τσέλσι Ντέιβι τον Δεκέμβριο του 2007, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον πρίγκιπα Χάρι.

«Κάτι τέτοιο δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ, ούτε τότε ούτε τώρα»

Ο δικηγόρος των ενάγοντων, David Sherborne, της έδειξε ένα email που της είχε σταλεί από τον Behr που περιείχε στοιχεία πτήσης σχετικά με διακοπές που έκανε η Ντέιβι με τον Χάρι.

Ο Sherborne υποστήριξε ότι οι πληροφορίες «μπορούσαν να προέρχονται μόνο από το σύστημα υπολογιστή» της αεροπορικής εταιρείας – κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να προκύψει μόνο από «blag», δηλαδή παράνομη απόκτηση πληροφοριών.

Η Ίνγκλις δήλωσε ότι δεν θυμόταν το email και ότι «δεν ζήτησε» τέτοιες πληροφορίες πτήσεων. «[Ο Behr] δεν του ζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο», είπε. «Κάτι τέτοιο δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ, ούτε τότε ούτε τώρα».

Ο Sherborne είπε ότι οι παράνομες πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια σε άρθρο για τις «διακοπές» του Χάρι και της Ντέιβι.

Ωστόσο, η Ίνγκλις αρνήθηκε κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι οι πληροφορίες για το άρθρο πιθανόν να προήλθαν από φοιτητές του University of Leeds, όπου σπούδαζε η Davy, «που ήταν φίλοι με την Τσέλσι Ντέιβι και μέρος του κύκλου της».

Η Ίνγκλις είδε επίσης ένα email του 2006, που εστάλη από τον Behr σε δημοσιογράφο της Sun. Στο email, ο Behr ρωτούσε αν θα έπρεπε να «βγάλει το κόστος των αναζητήσεων αεροπορικών εισιτηρίων» από τα χρήματα που είχε ήδη λάβει από τον δημοσιογράφο. Ο Behr πρόσθεσε: «Έχω χρεώσει τη Ρεμπέκα £200 για το μισό κόστος, οπότε είμαι εν μέρει καλυμμένος».

Η Ίνγκλις είπε ότι τα χρήματα που πλήρωσε στον Behr ήταν ημερομίσθιο, όχι για την απόκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

Η Ίνγκλις αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και επανέλαβε ότι είναι «απολύτως ψευδές» ότι χρησιμοποίησε τον Behr για να αποκτήσει παράνομα πληροφορίες από ξενοδοχεία ή αεροπορικές εταιρείες.

Η Ίνγκλις είπε ότι η ανταλλαγή email αφορούσε τη συνεργασία τους για την παρακολούθηση μιας φιλανθρωπικής αποστολής στην Ανταρκτική στην οποία συμμετείχε ο Χάρι.

Με πληροφορίες από Guardian