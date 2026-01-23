Πρίγκιπας Χάρι σε Τραμπ: «Οι θυσίες των Βρετανών στο Αφγανιστάν αξίζουν σεβασμό»

Παρέμβαση μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι «συμμαχοί των ΗΠΑ έμειναν μακριά από την πρώτη γραμμή στον πόλεμο με το Αφγανιστάν» έκανε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο δούκας του Σάσεξ, μεταξύ άλλων και πρώην συγκυβερνήτης πυροβολητής της Αεροπορίας Στρατού, με δύο αποστολές στην πρώτη γραμμή των μαχών του Αφγανιστάν, τόνισε ότι οι «θυσίες» των Βρετανών στρατιωτών που πολέμησαν και σκοτώθηκαν «αξίζουν να αναφέρονται με αλήθεια και σεβασμό».

«Το 2001, το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το Άρθρο 5 για πρώτη -και μοναδική- φορά στην ιστορία του. Αυτό σήμαινε ότι κάθε σύμμαχο κράτος όφειλε να σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, για την κοινή μας ασφάλεια. Και οι σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν», ανέφερε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι πρόσθεσε: «Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους που θα τους έχω σ' όλη μου τη ζωή. Και έχασα φίλους. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 457 νεκρούς στρατιωτικούς. Χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα. Μητέρες και πατέρες έθαψαν γιους και κόρες. Παιδιά μεγάλωσαν χωρίς έναν γονέα. Ολόκληρες οικογένειες κουβαλούν αυτό το βάρος».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «αυτές οι θυσίες αξίζουν να μνημονεύονται με ειλικρίνεια και σεβασμό, καθώς όλοι παραμένουμε ενωμένοι και πιστοί στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης».

Πρίγκιπας Χάρι: Τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Αφγανιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που πραγματοποιείται στο Νταβός της Ελβετίας, υποστήριξε ότι σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ -μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο- «έμειναν μακριά από την πρώτη γραμμή» στο Αφγανιστάν.

Οι δηλώσεις αυτές, την ίδια ώρα, διαψεύστηκαν άμεσα από τη βρετανική κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να τις χαρακτηρίζει «προσβλητικές» και «αναληθείς», προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε Λονδίνο και ΝΑΤΟ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 457 νεκρούς στρατιώτες στον πόλεμο, αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τον ρόλο των συμμάχων μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ το 2001, πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία.

Με πληροφορίες από The Independent