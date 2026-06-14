Πρίγκιπας Χάρι: Το νέο του μήνυμα όσο η βασιλική οικογένεια γιόρταζε το Trooping the Colour

Ο πρίγκιπας Χάρι απηύθυνε νέο δημόσιο μήνυμα το Σάββατο 13 Ιουνίου, την ίδια ώρα που η βρετανική βασιλική οικογένεια συμμετείχε στο Trooping the Colour, στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου, στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην τελετή έναρξης του Invictus Germany Sports Festival στο Ντίσελντορφ, μιας διοργάνωσης που αποτελεί παρακλάδι των Invictus Games, τα οποία ίδρυσε ο ίδιος το 2014 για τη στήριξη εν ενεργεία και βετεράνων στρατιωτικών.

«Είναι τιμή μου που σας στέλνω αυτό το μήνυμα καθώς συγκεντρώνεστε στο Ντίσελντορφ για ακόμη μία διοργάνωση των Invictus», ανέφερε ο Χάρι στο μήνυμά του, το οποίο δημοσιεύθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών των Invictus Games.

Prince Harry will reportedly travel to the UK alone ahead of the Invictus Games, with security fears prompting him to leave Meghan and the kids behind.https://t.co/5TghJ6uRgs — Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 14, 2026

Πρίγκιπας Χάρι: Το «ευχαριστώ» σε στρατιωτικούς και βετεράνους

Ο πρίγκιπας Χάρι εξήρε τη συμβολή της Γερμανίας στη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι η χώρα «δίνει ένα ισχυρό παράδειγμα για το τι σημαίνει να τιμάς την προσφορά με αξιοπρέπεια και διαρκή δέσμευση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 11 χώρες και ότι το γερμανικό φεστιβάλ συμβάλλει ήδη στη διαμόρφωση του πρώτου Invictus Australia Sports Festival που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

Κλείνοντας το μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες, ο πρίγκιπας Χάρι ευχαρίστησε τους στρατιωτικούς και βετεράνους για την προσφορά τους και στάθηκε στη σημασία της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.

«Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας, για το παράδειγμά σας και για το ότι δείχνετε τι σημαίνει να προχωράμε μαζί. Να περάσετε υπέροχα στο Ντίσελντορφ, στηρίξτε ο ένας τον άλλον όταν το χρειάζεστε και γιορτάστε όλα όσα έχετε πετύχει. Και το σημαντικότερο, φροντίστε να το απολαύσετε», είπε.

Prince Harry Releases a New Message as Royal Family Steps Out for Trooping the Colour https://t.co/0AGa4cn82K — People (@people) June 13, 2026

Πρίγκιπας Χάρι: Στο Λονδίνο η βασιλική οικογένεια

Το μήνυμα του Χάρι προβλήθηκε την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Trooping the Colour στο Λονδίνο.

Μετά την παρέλαση, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ για να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη επίδειξη της Βασιλικής Αεροπορίας.

Ο Χάρι συμμετείχε επί χρόνια στο Trooping the Colour, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην εκδήλωση λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους το 2018. Το ζευγάρι έδωσε ξανά το «παρών» το 2019, όμως από τότε που αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα δεν προσκαλούνται πλέον στις επίσημες εκδηλώσεις.

Μετά την άνοδο του βασιλιά Καρόλου στον θρόνο, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ περιόρισε τις εμφανίσεις στο μπαλκόνι αποκλειστικά στα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, στο πλαίσιο του σχεδίου για μια πιο «μικρή» μοναρχία.

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο για εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους Invictus Games του 2027, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του People, θα ταξιδέψει χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, για λόγους ασφαλείας.

Με πληροφορίες από People