Πρίγκιπας Χάρι: Nέο αίτημα στη βρετανική κυβέρνηση για την αποκατάσταση της ασφάλειάς του

Ο πρίγκιπας Χάρι κάνει νέο βήμα στη νομική μάχη για την ασφάλειά του στη Βρετανία, μετά την τελευταία περιπέτειά του με stalker.

Ο πρίγκιπας Χάρι υπέβαλε νέο αίτημα στη βρετανική κυβέρνηση για την αποκατάσταση της ασφάλειάς του, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του να επανακτήσει την επίσημη κρατική ασφάλειά του.

Ο 41χρονος δούκας του Σάσεξ απηύθυνε επιστολή προς τη νέα επικεφαλής του τομέα ασφάλειας και πρόληψης εγκλήματος στη Βρετανία, ζητώντας επανεκτίμηση των κινδύνων ασφαλείας για τον ίδιο και την οικογένειά του, όπως επιβεβαιώνει το περιοδικό PEOPLE.

Η επιστολή είχε σταλεί πριν αποκαλυφθεί ότι μία γυναίκα που τον παρακολουθούσε, βρέθηκε σε απόσταση λίγων μέτρων από τον ίδιο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βρετανία τον προηγούμενο μήνα.

«Τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια για μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η διαφορά, όμως, είναι ότι εδώ δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία ή προστασία από επαγγελματίες ασφαλείας και αναγκάστηκαν να παρέμβουν δύο υπάλληλοι του ιδιωτικού γραφείου του. Αυτή τη φορά στάθηκαν τυχεροί, γιατί αναγνώρισαν το πρόσωπο που είχε εμμονή με τον Χάρι. Το να βασίζεσαι στην τύχη δεν αποτελεί λύση μακροπρόθεσμα», ανέφερε πηγή ασφαλείας στο PEOPLE, μετά τη δημοσιοποίηση των περιστατικών. «Είναι γιος του βασιλιά, αδερφός του διαδόχου, πέμπτος στη σειρά διαδοχής και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο. Υπάρχει μία αίσθηση επικείμενης απειλής που βαραίνει όλο αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

Η επιστολή αυτή σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση από τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος έχει επιδοθεί σε δημόσια εκστρατεία για την αποκατάσταση της κρατικά χρηματοδοτούμενης ασφάλειάς του, η οποία του αφαιρέθηκε το 2020, μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα, μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας επιβλέπει την ειδική επιτροπή RAVEC, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια μελών της βασιλικής οικογένειας, διπλωματών και άλλων σημαντικών προσώπων. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από μέλη της κυβέρνησης, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και του παλατιού, και είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης νομικής μάχης του Χάρι για την επαναφορά της προστασίας του, αποκαλύφθηκε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης επανεξέταση της απειλής που αντιμετωπίζει από το 2019.

Ο ίδιος, υποστηρίζει δηλώνει ότι χωρίς επαρκή ασφάλεια δεν μπορεί να φέρει την Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο τους παιδιά στη Βρετανία, καθώς δεν αισθάνεται ασφαλής.

Με πληροφορίες από PEOPLE