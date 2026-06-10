Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η βασιλική οικογένεια θέλει να αφαιρέσει κάθε ίχνος τους από το Frogmore Cottage

Η απόσταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τη βρετανική βασιλική οικογένεια φαίνεται πως παραμένει μεγάλη, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Closer, μέλη της βασιλικής οικογένειας εξετάζουν το ενδεχόμενο να επαναφέρουν το Frogmore Cottage, την πρώην κατοικία του ζευγαριού στο Ουίνδσορ, στην αρχική του μορφή, αφαιρώντας τις αλλαγές που είχαν πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εγκαταστάθηκαν στο Frogmore Cottage μετά τον γάμο τους το 2018 και έζησαν εκεί μέχρι την αποχώρησή τους από τον στενό πυρήνα της μοναρχίας το 2020. Το 2023 απομακρύνθηκαν επισήμως από το ακίνητο, έπειτα από απόφαση του βασιλιά Καρόλου.

Prince Harry and Meghan Markle's Royal Exile Deepens as Family Works to Wipe 'Any Trace' of Couple From Frogmore Cottage 6 Years After Exit: Source https://t.co/iKXwrhDFX9 pic.twitter.com/ueGuRlPcvD — OK! Magazine USA (@OKMagazine) June 9, 2026

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγλαν Μαρκλ: Άδειο το Frogmore Cottage

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό υποστηρίζει ότι η κατοικία παραμένει άδεια τα τελευταία τρία χρόνια και ότι εξετάζεται η πλήρης αποκατάστασή της στην αρχική του κατάσταση.

«Είναι άδεια εδώ και τρία χρόνια. Ακόμη και ο πρίγκιπας Άντριου θεώρησε ότι δεν ήταν αρκετά κατάλληλη για να μετακομίσει εκεί. Ίσως αν εξαφανιστεί κάθε ίχνος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, κάποιος από το βασιλικό περιβάλλον θελήσει να την αξιοποιήσει», φέρεται να δήλωσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τον Χάρι, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί συναισθηματικό δέσιμο με το σπίτι.

«Ο πρίγκιπας Χάρι αφιερώνει πολλή ενέργεια στο να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να αισθάνεται ασφαλής να επιστρέψει με τη σύζυγο και τα παιδιά του στην Αγγλία. Την ώρα που πιστεύει ότι σημειώνεται πρόοδος στις σχέσεις του με τον πατέρα του, εμφανίζονται πληροφορίες ότι όλες οι ανακαινίσεις που έκαναν πρόκειται να ξηλωθούν. Είναι δύσκολο να μην το πάρει προσωπικά», ανέφερε η πηγή.

The royal family is reportedly hoping to erase 'any trace' of Meghan Markle and Prince Harry from the couple's old U.K. home, Frogmore Cottage.

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Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Τι είναι το Frogmore Cottage

Το Frogmore Cottage είχε παραχωρηθεί στο ζευγάρι από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ μετά τον γάμο τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ο πριγκίπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, μετατρέποντας πέντε ξεχωριστές κατοικίες σε ένα ενιαίο οικογενειακό σπίτι.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η δημιουργία χώρου γιόγκα και η εγκατάσταση χάλκινης μπανιέρας, ενώ το συνολικό κόστος των εργασιών υπολογίζεται σε περίπου 3,2 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλη πηγή υποστήριξε ότι η αφαίρεση των αλλαγών έχει στόχο να καταστεί σαφές πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής του ζευγαριού στη ζωή της βασιλικής οικογένειας.

«Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Χάρι και την οικογένειά του. Ο ίδιος και η Μέγκαν θεωρούν ότι αυτή η κίνηση γίνεται από μικροπρέπεια, καθώς οικονομικά δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο νόημα», φέρεται να δήλωσε.

Ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, με αφορμή την παρουσίαση των Invictus Games 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Με πληροφορίες από OK! Magazine