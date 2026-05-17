Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Φέρονται να δυσκολεύονται να συντηρήσουν βίλα 15 εκατ. δολαρίων

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρονται να αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη βρετανική βασιλική οικογένεια και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six που επικαλείται ανώνυμη πηγή, τα οικονομικά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έχουν γίνει πιο «σφιχτά», καθώς αρκετές από τις επαγγελματικές συμφωνίες και επιχειρηματικές κινήσεις τους δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Το ζευγάρι ζει σε πολυτελή έπαυλη αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο μόνο για τη συντήρηση του σπιτιού και του τρόπου ζωής τους.

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Μεγάλο μέρος των εξόδων στην ιδιωτική ασφάλεια

Μεγάλο μέρος των εξόδων αφορά και την ιδιωτική ασφάλεια της οικογένειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξοδεύουν περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία των ίδιων και των παιδιών τους, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ.

Το 2020, μετά την αποχώρησή τους από τα ανώτερα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν δηλώσει ότι στόχος τους ήταν να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.

Λίγο μετά τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψαν συμφωνία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix για την παραγωγή σειρών και ντοκιμαντέρ μέσω της Archewell Productions.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνεργασία φαίνεται να έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς παραγωγές όπως τα «Heart of Invictus» και «Polo» δεν σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία. Παράλληλα, η εκπομπή μαγειρικής της Μέγκαν «With Love, Meghan» ολοκληρώθηκε μετά από δύο σεζόν.

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Καλύπτουν μόνοι όλα τα έξοδά τους

Αντίστοιχη πορεία είχε και το podcast «Archetypes» στο Spotify, το οποίο σταμάτησε μετά από 12 επεισόδια.

Η Μέγκαν επιχείρησε επίσης να επεκταθεί στον χώρο του lifestyle με το brand American Riviera Orchard, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «As Ever» έπειτα από ζητήματα με εμπορικά σήματα. Μέσα από το brand διαθέτει προϊόντα όπως μαρμελάδες, αρωματικά κεριά και premium είδη σπιτιού.

Παρά τις δυσκολίες, πηγές κοντά στο ζευγάρι επιμένουν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν συνεχίζουν να καλύπτουν μόνοι τους όλα τα έξοδά τους, χωρίς οικονομική στήριξη από τον Βασιλιά Κάρολο ή από δημόσιους πόρους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το ζευγάρι φέρεται να εξασφάλισε αμοιβή περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων από περιοδεία στην Αυστραλία τον περασμένο μήνα.

Με πληροφορίες από OK! Magazine