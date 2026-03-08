Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν στην Αυστραλία μετά από επτά χρόνια

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πρόκειται να επισκεφθούν την Αυστραλία για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από επτά χρόνια, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός τους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσαν την Κυριακή 8 Μαρτίου ότι θα ταξιδέψουν στη χώρα στα μέσα Απριλίου, στο πλαίσιο μιας σειράς ιδιωτικών, επαγγελματικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

Σε δήλωση προς το περιοδικό People, εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε: «Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, Δούκας και Δούκισσα του Σάσεξ, θα επισκεφθούν την Αυστραλία στα μέσα Απριλίου για να συμμετάσχουν σε μια σειρά ιδιωτικών, επαγγελματικών και φιλανθρωπικών συναντήσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα».

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Το προηγούμενο ταξίδι στην Αυστραλία

Παρότι το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, το πιθανότερο είναι ότι θα επισκεφθούν το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη.

Τα παιδιά του ζευγαριού, ο πρίγκιπας Άρτσι (6 ετών) και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ (4 ετών), δεν αναμένεται να ταξιδέψουν μαζί τους.

Η τελευταία φορά που ο Χάρι και η Μέγκαν επισκέφθηκαν την Αυστραλία ήταν τον Οκτώβριο του 2018, όταν πραγματοποιήθηκαν στο Σίδνεϊ οι Invictus Games, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους. Κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι η Μέγκαν ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, το 2020, οι δύο τους αποχώρησαν από τον ρόλο των ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας και μετακόμισαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Καλιφόρνια.

Τον Νοέμβριο του 2025 είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδίαζαν να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Σε επιστολή προς τη γνωστή Αυστραλή αστρολόγο, Angela Pearl, την οποία είχαν συναντήσει στη Νέα Υόρκη, ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι ελπίζουν να διατηρήσουν επαφή μαζί της, «ιδιαίτερα καθώς σχεδιάζουμε να επισκεφθούμε ξανά την Αυστραλία».

Το επικείμενο ταξίδι ακολουθεί μια ανθρωπιστική επίσκεψη στην Ιορδανία τον Φεβρουάριο, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όχι εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής τους στη χώρα, ο Χάρι και η Μέγκαν συναντήθηκαν με τραυματίες που είχαν μεταφερθεί από τη Γάζα για ιατρική περίθαλψη, επισκέφθηκαν προσφυγικό καταυλισμό και βρέθηκαν στο King Hussein Cancer Center, το οποίο ειδικεύεται στη θεραπεία και την έρευνα για τον καρκίνο.

