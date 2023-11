Πρίγκιπας Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: «Βρέθηκε ο ρατσιστής στο παλάτι!» - Διέρρευσε κατά λάθος το όνομα

Αποκαλύφθηκε κατά λάθος η ταυτότητα του μέλους της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας που έκανε τα ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του δέρματος του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Η εν λόγω αποκάλυψη για τα σχόλια σε βάρος του Άρτσι, γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, έγινε μέσω της κυκλοφορίας του βιβλίου Endgame του Omid Scobie στην Ολλανδία, με τον εκδοτικό οίκο να αποσύρει άμεσα τα αντίτυπα και να σταματά τις πωλήσεις.

Οι εκδόσεις Xander Publishers επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι έλαβαν αίτημα από τις ΗΠΑ να σταματήσουν άμεσα τις πωλήσεις του «Endgame - Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», με εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου να αναφέρει στη Daily Mail πως «δεν μπορώ να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες». Συμπλήρωσε πως «λάβαμε εντολή να θέσουμε το συγκεκριμένο βιβλίο σε αναμονή και αυτό κάναμε». Ο εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου πρόσθεσε ότι «περιμένουμε περαιτέρω οδηγίες. Δεν γνωρίζω πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό».

Να σημειωθεί πως στην τελική έκδοση του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση της βρετανικής μοναρχίας μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Omid Scobie δεν κατονομάζει το μέλος της οικογένειας που φέρεται να αμφισβήτησε το χρώμα του δέρματος του πρίγκιπα Άρτσι, λόγω της νομοθεσίας περί συκοφαντικής δυσφήμισης. Ωστόσο, σ’ ένα πρότερο αντίγραφο που στάλθηκε σε Ολλανδούς δημοσιογράφους, υπήρχε η ταυτότητα του εν λόγω ατόμου, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πρόσωπα από τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, που διάβασαν το λάθος βιβλίο, υποστηρίζουν ότι το πρόσωπο που εξέφρασε ανησυχίες για το χρώμα του δέρματος του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ταιριάζει με τους ισχυρισμούς προηγούμενων βασιλικών βιογραφιών. Ωστόσο σύμφωνα με πηγές του Page Six το μέλος της βασιλικής οικογένειας που εκδήλωσε ρατσισμό δεν ήταν η βασίλισσα Καμίλα.

Αξίζει να αναφερθεί πως παλιότερες βασιλικές βιογραφίες υποστήριζαν ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, η βασίλισσα Καμίλα, είχαν κάνει παρατηρήσεις για την «επιδερμίδα» και τα «κόκκινα μαλλιά» του Άρτσι, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021, το ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε αναρωτηθεί δυνατά «πόσο σκούρο» θα ήταν το δέρμα του γιου τους, του Άρτσι, όταν θα γεννιόταν τον Μάιο του 2019. Πρόκειται για μία ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία χαρακτηρίστηκε ρατσιστική από πολλούς τηλεθεατές.

Αν και ο πρίγκιπας Χάρι χαρακτήρισε «αμήχανες» τις συζητήσεις για τον γιο του και παράλληλα «σοκαρίστηκε» απ’ αυτές, ορκίστηκε να μην κατονομάσει ποτέ τον εν λόγω συγγενή.

Το ζευγάρι -που παντρεύτηκε τον Μάιο του 2018 και σχεδόν δύο χρόνια μετά αποχώρησε από τη βασιλική οικογένεια- δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημόσια ποιος έκανε τα σχόλια, αν και ο πρίγκιπας Χάρι απέκλεισε τους παππούδες του, τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Τέλος, να σημειωθεί πως σύμφωνα με το βιβλίο του Omid Scobie, η Μέγκαν Μαρκλ κατονόμασε δύο άτομα που μίλησαν για το χρώμα του δέρματος του γιου της σε ιδιωτικές επιστολές που αντάλλαξε με τον βασιλιά Κάρολο Γ', τον Μάιο του 2021.

Με πληροφορίες από Page Six