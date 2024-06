Πρίγκιπας Χάρι: Καλείται να εξηγήσει τα σβησμένα μηνύματα στη νομική διαμάχη με τη Sun

Ο πρίγκιπας Χάρι καλείται από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξηγήσει γιατί διαγράφηκαν μηνύματα που μπορεί να είναι σχετικά με τη νομική του υπόθεση εναντίον του εκδότη της Sun, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Ο Χάρι, 39 ετών, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, και περισσότεροι από 40 ακόμα άτομα, μηνύουν την News Group Newspapers του Ρούπερτ Μέρντοχ, για κατηγορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες δημοσιογράφων και ιδιωτικών ερευνητών, για την εφημερίδα Sun και την καταργημένη πλέον News of the World, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η NGN αμφισβητεί τους ισχυρισμούς.

Ο δικαστής Timothy Fancourt δήλωσε ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι «ένας μεγάλος αριθμός δυνητικά σχετικών εγγράφων και εμπιστευτικών μηνυμάτων» μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του συγγραφέα-φάντασμα της αυτοβιογραφίας του Spare «καταστράφηκαν κάποια στιγμή μεταξύ 2021 και 2023, πολύ μετά την έναρξη της παρούσας αγωγής». «Η θέση δεν είναι διαφανώς σαφής σχετικά με το τι συνέβη», δήλωσε ο δικαστής. Είπε ότι οι ανταλλαγές του πρίγκιπα με τον συγγραφέα JR Moehringer στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal μπορεί να «αφορούσαν τα μέρη του «Spare» (Ρεζέρβα) στα οποία συζητούνταν η παράνομη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τις εφημερίδες.

Η νομική ομάδα της NGN κατηγόρησε τον δούκα του Σάσεξ για «συγκάληψη», αλλά ο δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι, Ντέιβιντ Σέρμπορν, δήλωσε σε γραπτές αγορεύσεις ότι ο δούκας δεν είχε συζητήσει με κανέναν την παράνομη συλλογή πληροφοριών μέσω κειμένου ή WhatsApp και ότι τα μηνύματά του στο Signal είχαν «σβηστεί».

Ο δικαστής Fancourt έκρινε ότι απαιτείται ευρύτερη έρευνα στο laptop, τα γραπτά μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα WhatsApp του πρίγκιπα Χάρι για να εξεταστούν οι ανταλλαγές από το 2005 έως τις αρχές του 2023. Ο δούκας του Σάσεξ διατάχθηκε επίσης να προσκομίσει μια μαρτυρική κατάθεση που να εξηγεί πώς τα μηνύματα με τον συγγραφέα-φάντασμα JR Moehringer χάθηκαν.

Η NGN, η οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς, έχει καταβάλλει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε θύματα τηλεφωνικής παρενόχλησης από τη News of the World και έχει διευθετήσει περισσότερες από 1.300 αγωγές, αλλά πάντα απέρριπτε τους ισχυρισμούς για οποιοδήποτε παράπτωμα από το προσωπικό της The Sun.

Εν όψει της δίκης, η νομική ομάδα της NGN ζήτησε να εκδοθεί διαταγή που να υποχρεώνει τον Χάρι να αποκαλύψει κάθε σχετική πληροφορία που μπορεί να κατέχει ή που μπορεί να έχουν στην κατοχή τους οι πρώην δικηγόροι του ή ο βασιλικός οίκος, η οποία θα ήταν σχετική με το τι γνώριζε για την υποτιθέμενη παράνομη συμπεριφορά πριν από το τέλος του 2013.

Εάν ο Χάρι γνώριζε ότι είχε μια πιθανή αξίωση κατά της NGN πριν από την ημερομηνία αυτή, τότε η υπόθεση θα μπορούσε να απορριφθεί με την αιτιολογία ότι κατατέθηκε πολύ αργά.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters