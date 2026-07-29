Πρίγκιπας Χάρι: Η Daily Mail ζητά 13 εκατομμύρια δολάρια, μετά την ήττα του στη δικαστική διαμάχη τους

Η Associated Newspapers ζητά από τον πρίγκιπα Χάρι και άλλους γνωστούς ενάγοντες την καταβολή προσωρινού ποσού ύψους 10 εκατ. λιρών (13,3 εκατ. δολαρίων), αφού έχασαν τις αγωγές τους για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κατά της εκδότριας εταιρείας της Daily Mail.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου απέρριψε συνολικά τις προσφυγές του πρίγκιπα Χάρι, του τραγουδιστή Έλτον Τζον και άλλων γνωστών Βρετανών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι οι τίτλοι της Mail είχαν εμπλακεί σε εκτεταμένες παράνομες πρακτικές, όπως οι τηλεφωνικές υποκλοπές.

Ο 41χρονος πρίγκιπας χαρακτήρισε την απόφαση «πλήρες και προφανές ξέπλυμα», ενώ η εκδότρια εταιρεία έκανε λόγο για μια συντριπτική νίκη τόσο για τις εφημερίδες και τους δημοσιογράφους της όσο και «για την ελευθερία του Τύπου γενικότερα».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Τετάρτης (29/7), η οποία αφορούσε τον καθορισμό της ευθύνης για τα δικαστικά έξοδα, ο δικηγόρος της Associated, Άντονι Γουάιτ, υποστήριξε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες θα πρέπει να καταβάλουν τα έξοδα με βάση την αρχή της πλήρους αποζημίωσης (indemnity basis). Αυτό σημαίνει ότι η ηττηθείσα πλευρά καλείται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα της άλλης, χωρίς να απαιτείται να αποδειχθεί ότι αυτά ήταν εύλογα ή αναλογικά.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των εναγόντων ανέφεραν στις γραπτές τους παρατηρήσεις ότι η Associated δήλωσε πως τα δικαστικά της έξοδα ανήλθαν στο «απλώς εξωφρενικό ποσό των 34,5 εκατ. λιρών», υπερβαίνοντας κατά πολύ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της.

Πρότειναν την καταβολή προσωρινού ποσού 8 εκατ. λιρών έως τις 28 Αυγούστου, επισημαίνοντας ότι οι ενάγοντες διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έως 16 εκατ. λίρες.

«Βεβαίως, οι ενάγοντες αποδέχονται ότι οι αγωγές τους απορρίφθηκαν και ότι είναι εύλογο να εκδοθεί απόφαση επιδίκασης δικαστικών εξόδων με τη συνήθη βάση», αναφέρεται στις γραπτές παρατηρήσεις τους.

«Ωστόσο, η επιπλέον επιβάρυνση της επιδίκασης εξόδων με βάση την πλήρη αποζημίωση δεν θα πρέπει, υπό τις παρούσες συνθήκες, να επιβληθεί», προστίθεται.

Στην απόφασή του, ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν τόνισε ότι οι ενάγοντες όφειλαν να αποδείξουν πως οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για αυτούς είχαν αποκτηθεί με παράνομα μέσα. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να το πράξουν, επισημαίνοντας ότι οι υποψίες από μόνες τους δεν αρκούν ως αποδεικτικό στοιχείο.