Πρίγκιπας Χάρι: Η απρόσμενη εμφάνιση του στο νέο ντοκιμαντέρ του βασιλιά Καρόλου

Το νέο ντοκιμαντέρ του βασιλιά Καρόλου περιλαμβάνει εμφανίσεις και των δύο γιων του, του πρίγκιπα Ουίλιαμ αλλά και του πρίγκιπα Χάρι.

Το ντοκιμαντέρ με θέμα τη φύση, με τίτλο «Finding Harmony: A King’s Vision», αναδεικνύει την αγάπη του βασιλιά Καρόλου για το φυσικό περιβάλλον και το πάθος του για την προστασία του, φέρνοντας παράλληλα στο φως και προσωπικές στιγμές από το παρελθόν του.

Σε ένα σύντομο απόσπασμα, ο 41χρονος σήμερα πρίγκιπας Χάρι εμφανίζεται ως παιδί να ψαρεύει με τον πατέρα του. Ο βασιλιάς Κάρολος, αγαπούσε ιδιαίτερα το ψάρεμα και τις εξερευνήσεις γύρω από τον ποταμό Dee, που περνά δίπλα από το Κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, όπου η βασιλική οικογένεια περνά παραδοσιακά τα καλοκαίρια της.

Όταν οι γιοι του ήταν μικρότεροι, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος φωτογραφιζόταν συχνά μαζί τους στους χώρους του Μπαλμόραλ τους καλοκαιρινούς μήνες, συχνά παρέα με τα αγαπημένα τους σκυλιά.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, εμφανίζεται δύο φορές στο ντοκιμαντέρ: μία ως παιδί, ξαπλωμένος στο γρασίδι δίπλα στον πατέρα του, και μία δεύτερη στα 20 του, να φροντίζει αγελάδες στη Home Farm της βασιλικής οικογένειας, κοντά στο Highgrove House στο Γκλόστερσαϊρ.

Παρά τις αναφορές περί ρήξης στις σχέσεις τους, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν συναντηθεί λίγες φορές τα τελευταία χρόνια.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στη Βρετανία, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια ανακοίνωση ότι ο πατέρας του υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Τον Ιούλιο του 2025, συνεργάτες του πρίγκιπα Χάρι και ανώτερο στέλεχος του βασιλιά συναντήθηκαν για πρώτη φορά, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη καλής θέλησης για τη βελτίωση των σχέσεων. «Ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Είναι πάντα καλύτερο να υπάρχει επικοινωνία», ανέφερε τότε πηγή στο περιοδικό People.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, πατέρας και γιος είχαν την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση μετά από 18 μήνες. Σύμφωνα με εκπροσώπους και των δύο πλευρών, συναντήθηκαν για τσάι στο Clarence House, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από PEOPLE