Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Ο πρίγκιπας Χάρι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται και πάλι στη Βρετανία, πραγματοποιώντας μία σειρά από δημόσιες εμφανίσεις.

Αφού απέτινε και φόρο τιμής στη γιαγιά του, επισκεπτόμενος τον τάφο της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, όπου άφησε στεφάνι με λουλούδια ανήμερα της επετείου των τριών χρόνων από τον θάνατό της, ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποιεί επισκέψεις σε μερικές από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που εξακολουθεί να στηρίζει, μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα.

Μία από αυτές είναι το Community Recording Studio (CRS) στο Νότιγχαμ, το οποίο διδάσκει δεξιότητες ήχου και βίντεο σε νέους δημιουργούς και τους προσφέρει επαφές στον χώρο της βιομηχανίας και σύγχρονες εγκαταστάσεις, ώστε να κάνουν τα καλλιτεχνικά τους όνειρα πραγματικότητα.

Κατά την επίσκεψή του εκεί την Τρίτη, ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με μερικούς από τους νεαρούς καλλιτέχνες, καθώς και με τον διευθύνοντα σύμβουλο του CRS, Τρέβορ Ρόουζ, ο οποίος δήλωσε στο PEOPLE ότι πάντα τον εντυπωσιάζει το πώς ο πρίγκιπας καταφέρνει να κάνει τους νέους να νιώσουν άνετα.



«Δηλαδή, έκανε πλάκες και γελούσε σε όλη τη διάρκεια. Η ισορροπία είναι στο να δώσουμε στα παιδιά το κίνητρο, να τους δώσουμε πίστη. Και όταν έχουμε κάποια συνάντηση, θέλει να μάθει τι μπορεί να κάνει για να μας στηρίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τρέβορ Ρόουζ. Ο Τζόρνταν Μπλερ, υπεύθυνος για την προσέγγιση της νεολαίας και τη διαχείριση του στούντιο στο CRS, συμφωνεί και λέει στο PEOPLE: «Θα πίστευε κανείς ότι με το κύρος του, θα είχε το κεφάλι στα σύννεφα. Αλλά όχι, είναι προσγειωμένος. Τα πόδια του πατούν στη γη και είναι έτοιμος να δουλέψει σκληρά».

Παρά τις πολλές αλλαγές στη ζωή του τα τελευταία χρόνια —συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησής του από τα βασιλικά καθήκοντα και της μετακόμισής του στην Καλιφόρνια, ο κ. Ρόουζ ξεκαθαρίζει πως «Για να είμαι ειλικρινής, είναι ο Χάρι. Είναι ο Χάρι όλη μέρα». «Προσωπικά, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ακόμα το ίδιο άτομο. Θέλει ακόμα να μάθει ποιοι είμαστε, τι συμβαίνει. Κι αν κάτι δεν του φαίνεται ισορροπημένο, νοιάζεται — και αυτό είναι το σημαντικότερο. Νοιάζεται για το τι είμαστε, για το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν θα μπει απλώς μέσα, να βγάλει μια φωτογραφία, να καθίσει σε μια εκδήλωση και να φύγει. Θέλει να κάνει ερωτήσεις. Θέλει να νιώσει την ενέργεια», συνεχίζει.

«Τον λάτρεψαν. Λάτρεψαν την εμπειρία. Ήταν μια άμεση σύνδεση. Αγαπά τους νέους, φαίνεται ότι έχει αυτό το πάθος. Έχει αυτή τη φλόγα για να βοηθά τη νέα γενιά, ειδικά μέσα από τις τέχνες και τις χειροτεχνίες. Γι’ αυτό είναι εδώ», επισημαίνει καταλήγοντας ο Τζόρνταν Μπλερ.

