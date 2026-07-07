Πρίγκιπας Χάρι: Έχασε τη δικαστική μάχη εναντίον της Daily Mail για τις καταγγελίες τηλεφωνικών υποκλοπών

Ο πρίγκιπας Χάρι καθώς και ακόμη έξι γνωστά πρόσωπα έχασαν τη δικαστική διαμάχη κατά του εκδότη της Daily Mail, σχετικά με ισχυρισμούς ότι η εφημερίδα εξασφάλιζε ρεπορτάζ μέσω μίας σειράς παράνομων μεθόδων επί δύο δεκαετίες.

Σε απόφαση που εκτιμάται ότι σηματοδοτεί το τέλος νέων δικαστικών προσφυγών που σχετίζονται με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς, κρίνοντας ότι οι ενάγοντες δεν απέδειξαν πως οι πληροφορίες είχαν αποκτηθεί παράνομα.

Στην γραπτή ετυμηγορία του, ο δικαστής Νίκλιν ανέφερε ότι το δικαστήριο δεν μπορούσε να συμπεράνει πως ένα δημοσίευμα είχε προκύψει με παράνομο τρόπο, εφόσον υπήρχε νόμιμη και ρεαλιστική οδός μέσω της οποίας θα μπορούσε να εξασφαλιστεί.

Prince Harry has lost his long-running lawsuit against the publishers of the Daily Mail.



The British royal was among a group of high-profile figures who filed suit in 2022 alleging they were victims of unlawful information gathering, from hacking phones to tapping landlines and… pic.twitter.com/dhX2bMus4A — Variety (@Variety) July 7, 2026

Πρίγκιπας Χάρι: Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης

Ο πρίγκιπας Χάρι ήταν ένας από τους επτά ενάγοντες που προσέφυγαν κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), εκδότριας της Daily Mail, της Mail on Sunday και του MailOnline, σε μία υπόθεση πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Οι ενάγοντες κατηγόρησαν την εκδοτική εταιρεία για «ξεκάθαρη, συστηματική και διαρκή χρήση παράνομων μεθόδων συλλογής πληροφοριών» επί σειρά ετών. Στις αγωγές της ομάδας κατονομάζονταν δεκάδες δημοσιογράφοι και ιδιωτικοί ερευνητές.

Η νομική ομάδα της ANL χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «σκανδαλοθηρικούς» και «εξωφρενικούς». Όπως υποστήριξε, σε κάθε περίπτωση τα δημοσιεύματα είχαν αντληθεί νόμιμα από εκπροσώπους Τύπου, παλαιότερα άρθρα ή από τους «διαρρέοντες» κοινωνικούς κύκλους διασημοτήτων.

Μεταξύ των υπόλοιπων εναγόντων ήταν η Ντορίν Λόρενς, μητέρα του δολοφονημένου εφήβου Στίβεν Λόρενς, ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, καθώς και ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σάιμον Χιουζ.

Η ομάδα παρουσίασε στο δικαστήριο 55 άρθρα που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1997 και 2015, καθώς και τρία περιστατικά που δεν οδήγησαν σε δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι αποδείκνυαν παράνομη συλλογή πληροφοριών.

Η νομική πλευρά των εναγόντων διατύπωσε μία σειρά από σοβαρές καταγγελίες περί παρανομίας στη Mail, κάνοντας λόγο για «συστηματική και εκτεταμένη» παραβατική συμπεριφορά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν καταγγελίες για υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών, παρακολούθηση σταθερών τηλεφώνων και τοποθέτηση κοριών μέσω ιδιωτικών ερευνητών, καθώς και για διεφθαρμένες πληρωμές προς αστυνομικούς.

Όλοι οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Η ANL ανέφερε ότι η απόφαση συνιστά «σαρωτική νίκη για τη Daily Mail και τους δημοσιογράφους της, αλλά και για την ελευθερία του Τύπου γενικότερα».

«Πρόκειται για μία σπουδαία δικαίωση της δημοσιογραφίας της Daily Mail», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Για ορισμένες από τις πιο εξωφρενικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν όταν η υπόθεση ξεκίνησε με μεγάλη δημοσιότητα πριν από τέσσερα χρόνια, όπως η τοποθέτηση κοριών σε αυτοκίνητα και σπίτια, η παρακολούθηση τηλεφωνικών κλήσεων την ώρα που πραγματοποιούνταν και η παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν παρουσιάστηκε ποτέ κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο».

Με πληροφορίες από Guardian

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