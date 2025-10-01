Πρίγκιπας Χάρι: Δικηγόρος του κατηγορεί την Daily Mail για κατασκοπεία του Ουίλιαμ και της Κέιτ

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ενδέχεται να υπήρξαν στόχοι παράνομης συλλογής πληροφοριών από τον εκδότη της Daily Mail, όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι του πρίγκιπα Χάρι στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πάρτι για τα 21α γενέθλια του πρίγκιπα Ουίλιαμ που δημοσιεύθηκαν στη Mail ενδέχεται να αποκτήθηκαν «παρανόμως» από ιδιωτικό ερευνητή, ενώ το κινητό τηλέφωνο της Κάθριν φέρεται να είχε στοχοποιηθεί, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν σε προκαταρκτική ακρόαση της υπόθεσης παραβίασης ιδιωτικότητας του Χάρι κατά της Associated Newspapers Limited (ANL).

Ο Χάρι και άλλες επτά διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ, έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη με τον ANL, τον εκδοτικό οίκο στον οποίο ανήκει η Daily Mail, για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούν την εφημερίδα ότι κατέφυγε σε παράνομες μεθόδους, όπως υποκλοπές τηλεφωνημάτων ή ότι προσέλαβε ντεντέκτιβ, για να αποκτήσει πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, για τα ρεπορτάζ που δημοσίευε, αρχικά μεταξύ 1993-2011 και επίσης το 2018.

Σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου διεξήχθη μια ακροαματική διαδικασία ενόψει της δίκης που είναι προγραμματισμένη για τον προσεχή Ιανουάριο.

Στα γραπτά συμπεράσματα που υπέβαλε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος των εναγόντων Ντέιβιντ Σέρμποουν αναφέρθηκε σε ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2003, την παραμονή του πάρτι γενεθλίων του Ουίλιαμ (έκλεινε τα 21), με θέμα «Πέρα από την Αφρική».

Σύμφωνα με τον Σέρμποουν «πολλές λεπτομέρειες» που περιέχονται στο κείμενο υποδηλώνουν ότι οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με παράνομες μεθόδους. Επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τον λογαριασμό ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ, με ημερομηνία 25ης Αυγούστου 2003 στον οποίο αναφερόταν το πάρτι, καθώς και έναν άλλο λογαριασμό που έκανε λόγο για τηλεφωνικά δεδομένα που ανήκαν σε μια «Κάθριν Μίντλετον».

Ο ANL αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του ομίλου είπε ότι τα στοιχεία του Σέρμποουν κατατέθηκαν «με μεγάλη καθυστέρηση».

Ορισμένοι από τους ενάγοντες, όπως ο σύζυγος του Έλτον Τζον Ντέιβιντ Φέρνις και η ηθοποιός Σάντι Φροστ βρίσκονταν στο δικαστήριο σήμερα. Οι υπόλοιποι μπορούσαν να παρακολουθήσουν με βιντεοκλήση τη διαδικασία, όπως έκανε ένας χρήστης που ταυτοποιήθηκε ως «πρίγκιπας Χάρι».

Με πληροφορίες από BBC