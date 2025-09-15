Πρίγκιπας Χάρι: «Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλεϊ αποχώρησαν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και, την επόμενη χρονιά, μίλησαν δημόσια για τις δυσκολίες στις οικογενειακές τους σχέσεις στην αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Κίεβο της Ουκρανίας, ο Χάρι δήλωσε: «Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα. Το μήνυμα που ήθελα να περάσω ήταν δύσκολο, αλλά το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνείδησή μου είναι καθαρή.»

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες μόλις μέρες μετά από μια σύντομη συνάντηση με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο - την πρώτη τους επαφή έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο πρίγκιπας Χάρι, που είχε επίσης εμφανιστεί μαζί με τη σύζυγό του στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix Harry and Meghan το 2022, μίλησε επίσης για τη νομική υπόθεση που έχει ξεκινήσει εναντίον του εκδοτικού ομίλου Associated Newspapers, εκδότη της Daily Mail, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Μαζί με άλλες δημόσιες προσωπικότητες - όπως ο σερ Έλτον Τζον - ο Χάρι κατηγορεί την εταιρεία για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών και άλλων παράνομων μεθόδων συλλογής πληροφοριών.

Η Associated Newspapers αρνείται όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «γελοίες συκοφαντίες».

«Δεν πρόκειται για εκδίκηση. Πρόκειται για λογοδοσία», τόνισε ο Χάρι, ο οποίος ζει πλέον στις ΗΠΑ, αλλά επέστρεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει σε μια σειρά εκδηλώσεων που σχετίζονται με φιλανθρωπικούς σκοπούς που υποστηρίζει.

Τονίζοντας την «αγάπη» του για τη Βρετανία, άφησε να εννοηθεί πως θα ήθελε να επιστρέφει συχνότερα για να βλέπει την οικογένειά του.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι για το επόμενο έτος: «Η προσοχή μου πρέπει πραγματικά να στραφεί στον πατέρα μου.»

Ο σκοπός της επίσκεψής του στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν η προώθηση του έργου του Ιδρύματος Invictus Games, καθώς και ο εορτασμός της ανάρρωσης και αποκατάστασης χιλιάδων βετεράνων που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τρία χρόνια.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να ντρέπεται ή να αισθάνεται αμηχανία για την αναπηρία του», δήλωσε. «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία – από τον οίκτο στον θαυμασμό και τον σεβασμό.»

Αφού κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών, χαρακτήρισε τον πόλεμο ως: «Κάτι τόσο αχρείαστο.»

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ενασχόλησή του με το Invictus του προσέφερε νέο «σκοπό» μετά τη λήξη της στρατιωτικής του καριέρας, προσθέτοντας πως: «Με έσωσε.»

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, αναφέρθηκε στο προσωπικό κόστος του πολέμου, αλλά και στο πώς καταπολεμά το άγχος - π.χ. γυμνάζεται με σάκο του μποξ. Αναφέρθηκε επίσης στο πώς έχει παρουσιαστεί από τα μέσα ενημέρωσης.

Τόνισε πως, παρόλο που αισθάνεται ότι «καταστράφηκε από συγκεκριμένα μέλη του βρετανικού Τύπου», συνεχίζει να νιώθει πολλή αγάπη από τον βρετανικό λαό.

Τον Ιανουάριο, ο εκδότης της εφημερίδας The Sun συμφώνησε να του καταβάλει «σημαντική αποζημίωση» και του ζήτησε συγγνώμη, προκειμένου να τερματιστεί μια μακροχρόνια νομική διαμάχη που αφορούσε παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε στον Guardian ότι ορισμένα γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ετών ήταν «πολύ αγχωτικά», και πως έχει μάθει πράγματα που τον έχουν «πληγώσει βαθιά».

Με πληροφορίες από BBC